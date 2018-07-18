Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Erdoğan Demirören için mevlit

Harun UYANIK-Can EROKİSTANBUL,()-9 Haziran'da hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Demirören Ailesi'nin Kanlıca'daki...

Erdoğan Demirören için mevlit

Harun UYANIK-Can EROKİSTANBUL,()-9 Haziran'da hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Demirören Ailesi'nin Kanlıca'daki evinde okutulan Mevlid-i Şerif'e başta aile yakınları olmak üzere iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören geçtiğimiz Haziran ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek, ebediyete intikal etmişti. Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle ailenin Kanlıca'daki evinde Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlite başta aile üyeleri olmak üzere teknik direktör Mustafa Denizli, iş insanları Nihat Özdemir, Yılmaz Ulusoy, sanatçı Bülent Ersoy, modacı Nur Yerlitaş ve eski futbolcu Ahmet Dursun’un da aralarında bulunduğu iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı. 
(FOTOĞRAFLI)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325