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Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
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 Erdoğan Demirören'i kaybettik

DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi...

 Erdoğan Demirören'i kaybettik

DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Erdoğan Demirören, bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Hastaneden Uzman Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada "Erdoğan Demirören saat 11.53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır" dedi.

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören, 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi. Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti. Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

 

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