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Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum
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Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum

Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de referanduma gidecek çocğunluğu bulmasını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının açılış törenine katıldı. TBMM'den geçen anayasa teklifine ilişkin Erdoğan, "Ne yaptınız ki diyenlere dün akşam parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.
Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - AKIN ÇELİKTAŞ- Güven USTA İSTANBUL (DHA)

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