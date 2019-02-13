Erdoğan'dan oyuncak alamayınca üzülen Ahmet Akif, gelen hediyeyle sevindi

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Aydın'daki programında çocuklara dağıttığı oyuncaklardan alamayan Ahmet Akif Korkut (4), üzülerek, gözyaşı döktü. Ailesinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşmasıyla durumdan haberdar olan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Ahmet Akif'e ulaşıp, oyuncak otomobil hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat Cumartesi günü Aydın'a giderek, Atatürk Kent Meydanı'nda halka seslendi. Erdoğan, programında, çocuklara oyuncak otomobil ve kamyon dağıttı. Bu oyuncaklardan alamayan Ahmet Akif ise üzülerek, gözyaşı döktü. Ailesi, Ahmet Akif ağlarken, cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çekip, sosyal medyada paylaştı. Küçük çocuğun "Bana oyuncak kalmadı. Otobüse yetişemedim" dediği video, sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı. Videoyu izleyen AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı da oyuncak otomobil alarak, Mehmet Akif Korkut'u evinde ziyaret etti. Gülaştı, oyuncağı Mehmet Akif'e hediye edip, "Cumhurbaşkanı'mızın dağıttığı oyuncaklardan alamayan Ahmet Akif Korkut'un videoda üzüldüğünü görünce dayanamadık. Oyuncak alarak, evinde ziyaret ettik ve onu sevindirdik" dedi. Mehmet Akif Korkut, aldığı oyuncakla mutlu olduğunu söyledi.

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