Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...
ABD’de Trump'ı sallayacak büyük kriz... Hükümet yine kapandı
ABD’de hükümet kapandı

Erdoğan'dan, annesi ölen IKBY sözcüsü Dizayi'ye başsağlığı telefonu

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,() - IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinden yayın yapan Rudaw televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi vefat eden IKBY Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi’yi arayarak, başsağlığı dileğinde...

Erdoğan'dan, annesi ölen IKBY sözcüsü Dizayi'ye başsağlığı telefonu

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,() - IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinden yayın yapan Rudaw televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, annesi vefat eden IKBY Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi’yi arayarak, başsağlığı dileğinde bulunduğunu duyurdu.
Rudaw televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Hükumet Sözcüsü Sefin Dizayi'yi telefonla arayarak, çarşamba günü hayatını kaybeden annesi Necibe Ağa Ahmed Bayiz Dizayi için başsağlığı dileğinde bulundu. IKBY'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın Perşembe günü Dizayi’yi telefonla arayarak, başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi. Erdoğan'ın telefon görüşmesinde, "Dizayi ailesinin acısını paylaşıyoruz ve tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi, Sefin Dizayi'nin ise taziye dileklerinden dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirtti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314