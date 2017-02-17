Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı sistemi şahsımın projesidir (3)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Vahdettin Özkan ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören mangasını selamladıktan sonra valilik makamına çıktı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kentte 'Işıklı tosun baba' olarak tanınan 60 yaşındaki Mehmet Ağagürbüz tarafından karşılandı. Ellerinde Türk bayrağı, kafasında Erdoğan'ın resimlerinin bulunduğu ışıklı şapkası olan Ağagürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, valilik önünde bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere Kahramanmaraş Havaalanı'na hareket etti.

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