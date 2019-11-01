Son Dakika
Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı
Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli...
GENEL 01.11.2019, 13:30
Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan, kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak, mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5