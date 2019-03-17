Erdoğan: Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz - Ek fotoğraflar
17 Mart 2019 Pazar 20:39
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kayseri- Konya arası böbrek kardeşliği
- 2Prof. Dr. Erdöl: 1915’li tıbbiyelilerin...
- 3'Gebelikte depresyon bebeğim gelişimini...
- 4(Görüntülü) Düzenli cinsel aktivite,...
- 5Türkiye'de her 7 kişiden 1'i...
- 6Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını...
- 7(Görüntülü) Bir yılın sonunda eşi...
- 8Bir yılın sonunda eşi ve kızı için...
- 9(Görüntülü) Dünyada 150 milyon çocuk...
- 10Çocukların dijital dünyasına dikkat!
- 1(Görüntülü) Özel eğitim kurumlarının...
- 2(Görüntülü) Mektebim Okulları CEO'su...
- 3Mektebim Okulları CEO'su Sancak: Özel...
- 4Özel eğitim kurumlarının bugünü ve...
- 5(Görüntülü) Prof. Dr. Sinan Alçın:...
- 6Prof. Dr. Sinan Alçın: Geleceğin ekonomilerini...
- 7(Görüntülü) 10 bin öğrenci o okullar...
- 810 bin öğrenci o okullar için ter döktü
- 9(Görüntülü) Beşiktaş Vizyon Buluşmaları,...
- 10(Görüntülü) Öğrencilerden örnek davranış:...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1BBP Genel Başkanı Destici'den Ülkü...
- 2Bursaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
- 3Sokak ortasında darp edilen kişi, öldü
- 4Aydın'da ahşap evde yangın
- 5DHA DIŞ – Fransız meclis üyesinin ‘nefret...
- 6Bursaspor - Galatasaray: 2-3
- 7Malatya'da hakkında kayıp ihbarı...
- 8151 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi...
- 9Erdoğan: Cananı millet olmayan, sevdası...
- 10Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Balıkesir’de...
- 11DHA YURT - Öykü'ye donör olduktan...
- 12Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra...
- 13Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra...
- 14Amatör maçta gerginlik (2)
- 15DHA YURT BÜLTEN-16
- 16Erdoğan: Cananı millet olmayan, sevdası...
- 17İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol...
- 18Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe
- 19Bursaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
- 20Bursaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:25
|07:05
|13:24
|16:46
|19:21
|20:50