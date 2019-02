Erdoğan: Benim milletim, PKK'nın desteklediği adaya oyunu verir mi (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DENİZLİ'DEN SONRA MANİSA'YA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Denizli'nin ardından günün ikinci mitingini Manisa'da yaptı. Denizli'den helikopterle Manisa'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Meydana Türk bayrakları, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Ayrıca miting alanının yanında bulunan binaya AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan 'Gençler hayallerle hakikat arasında sadece azim vardır, çalışma vardır, emek vardır, alın teri vardır' yazılı pankart asıldı. AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kısa konuşmalarından sonra Cumhur İttifakı'nın Manisa Büyükşehir ve 17 ilçe adayı sahneye çağırıldı. Manisalılara tanıtılan adaylar, alanda bulunanları selamladı.

MANİSALILARDAN DESTEK İSTEDİ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına "Canını, cana can eyledin sen. Manisa! Manisa! Güzel Manisa! Şehirler içinde özel Manisa! Denizli'den geliyorum Denizli'den, on binlerden size selam getirdim" sözleriyle başladı. Manisa'nın tüm ilçelerinin isimlerini sayıp selamladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa türküsünden dizeler okuyup "Şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Bizim de işte Manisa türküsündeki gibi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canımız titriyor. İlham aldığımız şehirlerimizden birisi Manisa. Bu şehrimizden hem ilham aldık hem de destek gördük. Biz Manisa'nın halinden anlarız. Manisa da bizim halimizden anlar. Bunun için 31 Mart'ta Manisa'nın desteğine talibiz. Büyükşehirde, 6 ilçemizde Cumhur İttifakı, 11 ilçemizde AK Parti adaylarına destek bekliyoruz. 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Manisa Büyükşehirde Cumhur'un adayını hep birlikte en ufak bir tereddüte düşmeden destekliyor muyuz" dedi.

YATIRIMLARI ANLATTI

Manisa'ya yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 17 yılımız hizmetle geçti. Türkiye'yi 3.5 kat büyütürken şehirlerimizi de eşi benzeri görülmeyen yatırımlarla tanıştırdık. Manisa'ya 27 katrilyon (27 milyar lira) yatırım yaptık. Manisa! Durmadık be. Çalıştık, ürettik, yatırım yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biraz sonra anlatacağım ki bunları zillet ittifakı içerisinde olanlara anlatın. Sabuncubeli Tüneli'nden geçer ama unutur. Sabuncubeli Tüneli olmadığı zaman oralar ne haldeydi. Eğitimde 4 bin 400 derslik açtık. Yükseköğrenim gören öğrencilere 6 bin 13 yatak kapasiteli yurt binası açtık. İki adete yurt binasını da hizmete alıyoruz. Manisa Alaşehir ve Ahmetli'de toplamda bin 850 kişi kapasiteli 4 yurt binası daha yapacağız. 12 bin seyirci kapasiteli Ahisar Stadyumu'nu kim yaptı? Biz yaptık. Gençlik merkezlerini şehrimize kazandırdık. Durmuyoruz ya çalışıyoruz, bize durmak yaraşmaz. Sağlıkta 23'ü hastane olan toplam 65 sağlık tesisini hizmete sunduk. Türkiye'yi 4 temel üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet ve bunu yaptık" diye konuştu.

İMAR BARIŞI ÇAĞRISI YAPTI

İstanbul Kartal'da yaşanan bina çökmesi olayını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi o benzeri şeyler İzmir'de olabilir. Aynı şey bakıyorsunuz Bornova'da olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır iş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası var mı? Yok. İşte bu kaçak yapılardan diyorum ki gelin bak her türlü tedbiri aldık. Her vilayete yazılarını gönderdi. Bu kaçak yapılardan çıkın, kiranızı da biz verelim yerleşin ve biz de oraları yıkalım ve TOKİ olarak sağlam güvenilir binalar yapalım. Ben dikey mimariye karşıyım, yatay mimariyle bu işi yapalım, sağlam yapalım ve oralarda da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Bu konuda halkımdan destek bekliyorum, yardım bekliyorum. Çünkü ben vatandaşımı, milletimi seviyorum. Uzun yıllardır milletimizin hasretle beklediği imar meselesini çözmek zorundayız. 16 senede bölünmüş yol uzunluğunu 549 kilometreye çıkardık. 12 yol projemizin yapımı devam ediyor. Yapımı bu yol sonunda tamamlanacak olan İstanbul - İzmir otoyolu aynı zamanda Manisa'nın da bir projesidir. Bergama-Soma arasında bir hızlı tren projesi yapmak için çalışmalara başladık. 192 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Manisa'da açık kanallı olan ömrünü tamamlayan Alaşehir sulamasında da kapalı sisteme geçeceğiz. Bay Kemal diyor ki 'çiftçi battı, çiftçi aç. Yav bay Kemal ya doğru konuş. Yav akşam yalan, sabaha iftira ! Bay Kemal bak sana resmi rakam veriyorum. Çiftçilere 2.6 katrilyon (2.6 milyar lira) tarımsal destek verdik" dedi.

'SOMA'DAKİ 2 BİN 400 İŞÇİNİN DEVİRLERİ TAMAMLANDI'

Soma'daki faciaya da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde elim bir kaza olan ocağın işletmesini Türkiye Kömür İşletmeleri'ne bağlı şirkete devrediyoruz. Burada 2 bin 400 işçi çalışacak. Dün gece itibariyle bu şirkete devirleri tamamlandı. CHP'liler gelir bunu istismar eder. 'Bak sizi açıkta bıraktı' der. Bu yalancılara, müfterilere sakın inanmayın. Şimdi mevcut işçileri aldık. 200 işçinin durumlarını da biliyorum. İnşallah onların durumlarını da sonraki alımlarda değerlendireceğiz" dedi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm güçleriyle Mart seçimlerinde önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Cumhur ittifakının önünde kimler var? Kandil'den gelen talimat var. CHP kimlerle birlikte yürüyor? Bölücü terör örgütünün temsilcileriyle yürüyor. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum gelin bu oyunu 31 Mart'ta bozun. Bölücü terör örgütüyle el ele, omuz omuza, dirsek dirseğe yürüyen onlarla beraber milletini aldatmaya kalkanlara sizler gelin bir ders verin. Bu CHP yönetimi çöp, çukur, çamurdur, yokluktur, yoksulluktur, yasaklardır. İstanbul'u ben CHP yönetiminden aldım 94'te. Çöp, çukur, çamurdan, yasaklardan, yoksulluktan, aldım. Elhamdülillah iyi durma getirdik."

ZEYBEKCİ'YE DESTEK İSTEDİ

Konuşmasında, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye de destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir bunlara yakışmıyor, İzmir'i bunlar mahvetti. Körfezin halini görüyorsunuz değil mi? Kokudan geçilmiyor. Haliç de böyleydi. Haliç'i bugünkü duruma bu kardeşiniz getirdi. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Onun için gerek CHP gerek HDP, İYİ Parti, Saadet bunların yönetimi 4'lü çeteyi kurdu. Onlara gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozun, bunu bozarsanız siz bozarsınız. Gelin bozun" dedi.

Manisa türküsünden "Karşımdan gelir oğlu, selviye benzer boyu. Bakmayın çalımına heybesi saman dolu" dizelerini okuyan Tayyip Erdoğan, eleştirilerini, "Bu CHP'nin yanına aldığı öteki partilerin çalımına bakmayın. Bunlarını heybesinde ne proje ne çalışma var. Bunların heybesinde saman bile yok. İhanet, kavga var. Sanmayın Türkiye'nin düşmanlarıyla kavga ettiklerini, kendi içlerinde post kavgası hem de öyle bir kavga ki başka işlere bakmıyorlar" diye konuştu.

İZMİR ADAYINA BABASI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

HDP yönetiminin seçimlere yönelik açıklamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz MHP ile Cumhur İttifakı'nı yaptık ya bunlarda hemen bir başka ittifak kurdular. AK Parti ve MHP'nin kaybedeceği yerlerde CHP'yi destekleyeceklerini ifşa ettiler. Bu partinin eski milletvekili daha ileri diyor ki 'PKK nicelerini bitirdi sıranızı bekleyin' diyerek oynanan oyunu alenileştirdi. Bizi asmakta, zehirlemekle, iç savaşla tehdit ettiler" dedi. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Tunç Soyer'i aday göstermesine değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Bu parti ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin başsavcısı olan babası Nurettin Soyer'e can hıraş sahip çıkıyor. Babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık mirasına sahip çıkmak bambaşka. Bu şahıs babasına herşeyiyle sahip çıkıyor. CHP'nin başındaki adam da 'başarılı bir hukukçu' diyerek bu darbeciyi sahipleniyor. İYİ Parti de öyle. Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes çok iyi bilir. Kendisi kurduğu işkence tezgahlarıyla, vicdana ve ahlaka sığmayan ithamlarıyla tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedikleri bu olsa gerek. 12 Eylül'ün zalim savcının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki bütün darbelerin açık destekçisi, bugün kötü mirası devam ettiriyor. PKK'nın FETÖ'nün en büyük taşeronudur. Bu partinin tek bir derdi var. Türkiye'nin yükselişini, şahlanışını sonlandırmaktır. Diğer iki parti bu durumu nasıl içlerine sindiriyor? Şimdilerde kızılcık şerbeti içtik diyorlar ama ne zamana kadar görmezden gelirler orası meçhul. 31 Mart seçimleri bu partiler için arınma, hesaplaşma gecesi olacaktır. Biz Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduk. Terör örgütünün bombaları kurşunları altında kurduk. Cumhur ittifakını pazara kadar değil mezara kadar kurduk."

'31 MART'TA ZİLLET İTTİFAKINI ÇÖKERTELİM'

AK Parti ve MHP'li seçmenlere seslenen ve tek bir oyun bile kaybolmamasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle konsolide olalım ki, 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim. Yapacak çok işimiz var, ülkemizi güney sınırlarından kuşatmaya çalışanlara verecek derslerimiz var. İşte ne yaptılar patates, sivri biber, patlıcanla bizi çökertmeye çalıştılar. 31 Mart'a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi daha da genişleteceğiz. Bu fırsatçılara fırsat vermemek. Miletimizin aşına kesesine göz dikenlere verecek Osmanlı tokatları var. Demokrasimizi milli irademizi yok sayanlara hala eski alışkanlıkların peşinden gidenlere söyleyecek sözlerimiz var. Verecek çok hizmetlerimiz var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından kentten ayrıldı.

Taylan YILDIRIM - Cemil SEVAL - Onur ATIŞ / MANİSA ()

FOTOĞRAFLI