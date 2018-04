Erdoğan: Bay Kemal teröristler yürüdü; biz ise Mehmetçiğimizle birlikte oluruz (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DENİZLİ'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'dan sonra partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Denizli'ye geçti. Kongrenin yapılacağı Hasan Güngör Spor Salonu'nun dışında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından partililere konuştu. 'Denizli seninle gurur duyuyor' sloganları altında konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partililere "Mart 2019'a, Kasım 2019'a hazır mıyız" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık metal yorgunluğu yok. Yeniden diriliş hamlesi var. Taviz vermeden 2019 seçimlerine hazırlanmamız lazım. Denizli'nin kendisine yakışanı yapmasını bekliyorum. Her zaman rekorlar bekliyoruz. Denizlili kardeşlerimize kendimizi daha çok anlatacağız. Bize gurur yakışmaz, biz ehli tevazu olacağız, insanlara mütevazi bir şekilde yaklaşacağız. Biz insanız. Onun için de gurur rabbimize aittir. Tevazuda toprak gibi olacağız. Buna dikkat" diye konuştu.

'GÖBEĞİNİ KAŞIYANLARIN PARTİSİ DEĞİLİZ'

"Ana muhalefet gibi başarıyı kendisinde suçu vatandaşlarda aramıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Göbeğini kaşıyanların bir araya geldiği parti hiç değiliz. Halkına öyle diyor ya bu ana muhalefet. Niye? Onlara oy vermedikleri için. Onlara haddi benim halkım, vatandaşım 2019 Mart'ında, Kasım'ında tekrar bildirecek. Bizde millete kırılma, darılma, küsme olmaz" dedi.

Partililerden de çalışma sözü alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kale içeriden fethedilir, siz her evi, gönlü içeriden fethedeceksiniz. Gençler sandıkları patlatacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kişinin aynası işidir lafa bakılmaz, bir kişinin aklının seviyesi yaptığı işte görülür. Milletimize kendimizi anlatırken en büyük referans kaynağımız eserlerimizdir. Biz ana muhalefet gibi demagoji peşinde olmadık. Yalanla milletimizden oy istemedik. Hizmetlerde ülkemize çağ atlattık çağ. Rakamlar, her şey ortada. Havayolunu halkın yolu haline getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 2002 yılında 27.5 milyar dolarken şimdi 120 milyar dolara çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Bunlar durup dururken olmadı. Bu bir gücü ispat ediyor, savunma sanayisinde kendi silahını yapan Türkiye var. Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da kendi silahlarımızla teröristleri vuruyoruz. ABD'den SİHA istedik dediler ki Kongre izin vermiyor. İşte bunlar bizi silah sahibi yaptı. Tankımızı, topumuzu silahımızı ürettik. Daha çok yapacak işimiz var, bitmedi. Zırhlı taşıyıcılar yaptık. Eğer bunları yapamazsak kuş kafesindeki gibi bizleri avlarlar. Şu ana kadar bu tür zırhlı araçlardaki şehitlerimiz parmak sayısını geçmez."

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar istemese de Türkiye'yi şikayet etse de, biz milletimize ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcılara da ne diyorlar biliyor musunuz 'Türkiye'ye gelmeyin.' Yav bu utanmazlara rağmen biz bu ülkeyi kalkındırmaya sürdüreceğiz" dedi.

'MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR'

Çiftçilere yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu Bay Kemal'e duyurmak lazım. Çiftçimizi desteksiz bırakmayacağız. Meyve veren ağaç taşlanır. 15 yılda bizde pek çok saldırıya maruz kaldık. AK Parti kurulduktan sonra yalan makineleri var. Milletimizin bize, partimize teveccühünün önüne geçmek için vesayet odaklarını harekete geçirmek için olmadık iftira attılar. Bunlar olamayınca 12 Eylül benzeri müdahaleleri yapmaya çalıştılar. 28 Şubat tarzı yöntemlere tevessül ettiler. Biz halkımızın kendi cumhurbaşkanını seçmesinin yolunu açtık. Yalan yanlış gazete haberleriyle partimizi hakkında kapatma davası açtılar. Tuttu mu? Tutmadı. AK Parti'nin kapatılması gerektiğini savunana parti, ana muhalefet partisiydi. Biz nasıl milletimize hizmet yolunda pes etmediysek onlar da bize tuzak kurmaktan vazgeçmediler. Oyunlarına, saldırılarına devam ettiler, bizi boyun eğmedikçe onlar daha çok çileden çıktılar. Bizim milletimiz onların karşısında dimdik durdu. Bizim insanımız, 251 şehit verdi ama onlara Allah'a yürüdüler, asla taviz vermediler. Tankların altına girdiler, topların karşısında durdular" diye konuştu.

KEMAL KILIÇDAROĞLUNA ÖSO ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ÖSO açıklamalarından dolayı da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ÖSO'dan bir grup ağırladım Külliye'de. O inancı görünce bir taraftan halime üzüldüm. Bir tanesinin komutanı çok enteresan, arkadaşını takdim ediyor. 'Bunun midesi yok' dedi. Meğerse aldığı kurşunlar sebebiyle mideyi almışlar, aç bakayım fanilanı dedim. Açtı, gerçekten her taraf dikiş sadece orası değil omuzdan almış, kalçadan almış. PKK bunun şehadetine, ölüsüne ödül koyuyor ama o bu ameliyatlardan sonra duramamış tekrar cepheye gitmiş. Bu ÖSO'ya Kemal denilen kişi ne diyor 'terör örgütü' diyor. Bu senin PKK'n değil, YPG'n değil. Bunlar benim Mehmedimle beraber düşmana karşı, terör örgütüne karşı savaşanlar. Bakıyorum omzunda Türk bayrağı taşıyor ÖSO'dan olan. Ey Kemal senin gidecek yerin yok be. Gidecek yerini benim milletim inşallah ilk fırsatta tayin edecek" dedi.

Konuşmasına partilerine ve kendilerine yapılanları anlatarak devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimizin emanetine halel getirmedikçe onlar daha fazla çıldırdılar. Piyonlar değişse de senaryo hiçbir zaman değişmedi, asıl hedef AK Parti'ydi. Şahsımın nezdinde milli iradeydi. Doğu, Güneydoğu'daki çukurların hedefi bin yıllık kardeşliğimizdi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar bağımsızlığımızı, demokrasimizi hedef aldılar. Külliye'nin etrafında 29 şehit verdik. Bunları biz yaşadık ama Batı bunları yaşamadı. Batı bunları sessizliğe vurdu. Bunların umurunda mıydı? Ve çok enteresandır, 7 Ağustos'ta istedik ki Yenikapı'da yeniden diriliş hareketi yapılım. Bahçeli'ye, Beyefendiye davet çıkardık. Sayın Bahçeli'den hemen evet cevabını aldık. Bundan 'hayır' cevabı geldi. Son ana kadar kimler baskı yaptıysa ondan 'evet' geldi. Daha sonra ne yaptı bu işi de inkar etti. Niye? Bunun bu ülkede bir olmak, beraber olmak, kardeş olmak gibi bir derdi yok. Biz şimdi cumhur ittifakıyla bunların topuna cevap vereceğiz. Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yükseltmesinin nedeni akıbetini görüyor olmasıdır. Bu ülke ve millet için taş üstüne taş koymamış mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonda CD ile giderler. 2019 yılında bu hastalıklı ana muhalefet anlayışından kurtulacak" dedi.

Denizli'deki kongrede kente yaptıkları yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra salondan ayrıldı.

Taylan YILDIRDIM-Ramazan Çetin/DENİZLİ ()

FOTOĞRAFLI