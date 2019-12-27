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Erdoğan Bakan Akar'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı
İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı. Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile...
GENEL 26.12.2019, 23:24
İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.
Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi. Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.
(FOTOĞRAF)
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