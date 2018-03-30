Erdoğan: 'Arabulucu olabiliriz' lafı, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır (1) 

Hakime TORUN /ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, ""'Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' lafı, doğruysa, bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır. 'Biz de bir söz vardır ya gelin güvey olmak filan ...' Sana böyle bir görevi kim verdi? Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz ama Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "AK Parti'yi milletimiz ile birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet, FETÖ, PPK gibi terör örgütleri zarar verebilir. ne de dış güçler zarar verebilir. En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya onlar kaçacak, biz kovalayacağız, neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz" diye konuştu.

"AK PARTİ'YE ZARAR VERECEK TEK KİŞİ DAVA ŞUURUNU KAYBETMİŞ KENDİ İÇİMİZDEKİ ARKADAŞLARIMIZDIR"

Erdoğan, "AK Parti'ye zarar verecek tek kişi, bu anlayışı, bu dava şuurunu kaybetmiş kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır. Her kim milleti bırakıp kendine çalışmışsa milletle birlikte bize de zarar veriyor demektir. Bir partide küçük olsun benim olsun zihniyeti türemişse orada durum vahimdir. Bu zihniyetten uzak tutmak için elimizden geleni yaptık. Zaman zaman bu yanlışa düşenler oldu. Uyarılarımızı yaptık müeyediyelermizi de uyguladık. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlarla onlarla birlikte yolumuza devam ettik ediyoruz. Buna rağmen hatada ısrar edenlerle de yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık" dedi.

"TÜRKİYE YÜZDE 7,4'LÜK BÜYÜME ORANIYLA G20 ÜLKELERİ ARASINDA BİRİNCİ SIRADA"

Erdoğan, "Türkiye 2017 yılında yüzde 7,4 oranında bir büyüme kaydetti. Yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden G20 ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyoruz" dedi.

"BİR İNSAN KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKABİLİR Mİ?"

Erdoğan, "Ülkemizin aleyhinde estirilen onca olay oldu. Bütün bu kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkemizin aleyhinde nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içerisine girdiklerini biliyorsunuz. Hatta bu oyuna gelip aramızdaki bazı arkadaşların, kusura bakmasınlar, ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içerisine düştüklerini de ve bunu toplantılarda yaptıklarını da duymak bizi üzmüştür. Ortada bu denli büyük bir başarı var. Hala bunlar konuşuluyor. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkabilir mi? Bu psikolojik üstünlüğü uluslararası camiaya vermesi gereken arkadaşlarım bu tür yanlışı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları zaten davul zurna dolaşıyorlar. Onlar yetmiyor mu bize ne oluyor? Moral, üstünlük milletimizde, bizde. Kredi değerlendirme kuruluşlarının not oyunları, ardından döviz üzerinden yürütülen spekülasyonların tavan yaptığı bir dönemde böyle bir netice, umuyoruz herkese ders olmuştur. Bu var ya bu, ters köşe yapmak değil, dünyada ekonominin şartlarını adeta yeniden belirleme sürecidir. Bu da böyle bilinsin. Döviz kurunu öcü gibi kullanarak milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlara şöyle bir kötü haber vereyim, üzülmesinler. Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışan tüm oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

"'ARABULUCU OLABİLİRİZ' LAFI, BUNU SÖYLEYEN KİŞİNİN HADDİNİ VE BOYUNU ÇOK AŞAN BİR BEYANDIR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştiren Erdoğan, ""'Türkiye ile SDG arasında arabulucu olabiliriz' lafı, doğruysa, ki Cumhurbaşkanlığı sözcüsüne bunu muhatabı olarak kendisi vermişti. O da bu ifadeyi kullanmış. Bunu söyleyen kişinin haddini ve boyunu çok aşan bir beyandır. 'Biz de bir söz vardır ya gelin güvey olmak filan ...' Sana böyle bir görevi kim verdi? Boyunu aşan işlere girme. Bizim arabulucuya ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle bir masaya oturmak gibi sorunu var? Nereden çıkardınız bunu? Siz terör örgütleriyle masaya oturabilirsiniz ama Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini Afrin'de olduğu gibi yapar. Siz aynen devam edin. Siz kim oluyorsunuz ki bir terör örgütü ile Türkiye arasında arabuluculuk ifadesini kullanabiliyorsunuz? Kanlı geçmişlerinin hesabını verememiş olanlar bu gün de kendilerini terör örgütleri yan yana görebilirler ama Türkiye için asla böyle bir şey söz konusu değil. Bunların arkadaşları YPG'liler. Bundan sonra Fransa'nın hiç bir terör örgütünden şikâyet etme hakkı kalmamıştır" dedi.



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