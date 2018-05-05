Erdoğan: Ana muhalefetin adayı neyi ile milletin karşısında (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİNİ HİZMETE AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingin ardından Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Molu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 5 yıldızlı otel konseptinde hazırlanan 1607 yataklı Türkiye'nin en büyük şehir hastanesini hizmete açtı.

Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana’nın ardından 5'inci şehir hastanesi olma özelliğine sahip olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katıldı.

Toplam 464 bin 69 metrekare kapalı alana ve 1607 yatak kapasitesine sahip Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü'nün açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben sizlere kurban olurum. Hamdolsun temeli attık bugünde açılışını yapıyoruz. Attığımız temeller yerinde kalmadı, yükseldiler. Ben, bu muhteşem hastane ve hastaneler belediye başkanlığımdan bu yana rüyamdı. Kayserili kardeşlerimizle hasret giderdik. Birbirimize olan aşkımızı perçinledik. Coşku geleceğimiz adına büyük umut veriyor. 24 Haziran'da Kayseri'nin rekor tazeleyeceğine inanıyorum. Kayseri'ye her gelişimde farklı heyecan yaşanıyor. İç Anadolu'nun amiral bölgesi Kayseri başarı çıtasını ileri taşıyor. Kayserili sanayiciler ürünlerini dört bir kıtaya satıyor. Kayak turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli turizm merkezi oldu. Hayata geçireceğimiz projelerle kayserinin yönünü güçlendireceğiz. Biz koşacağız ama beraber. Bugün bu yönde kritik bir adım atıyoruz. Hayalimin gerçekleşmesi beni mutlu etmeyecekte kimi mutlu edecek. Yeni bir kampüs açıyoruz. Açılan hastaneler içinde en büyüğünü ülkemize kazandırıyoruz. Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ hastaneleri açacağız. Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. At denize balık bilmezse halık bilir. Yaptığımız yollardan geç diyorum. Osmangazi Köprüsü'nden, Avrasya Tüneli'nden geç. Hatta otomobilinde CD'ye senin aracında özellikle CD'çalara koy dinle. Hele hele Esat Kabaklının Gez oğlumu dinlerse bir başka olur. Tatlıses diyor ya Afrin'i dolaş da gel, bir de onu dinletmek lazım. İstese de istemese de biz bu yolda durmak yola devam dedik gideceğiz."

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ

Sağlık kampusunda, branşlara göre; genel hastane 480, kadın doğum ve çocuk hastanesi 261, kalp ve damar hastalıkları 412, psikiyatri hastanesi 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri 100, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200 yatakla hizmet verecek. Ana hastanede 499 adet tek kişilik oda yer alıyor. Çift kişilik odaların sayısı ise 259. Poliklinik sayısı 361, ameliyathane sayısı 43, yoğun bakım yatak sayısı 241. Diyaliz ünitesi ise 26 yatakla hizmet verecek. Araçla hastaneye gelecek hasta, ziyaretçi ve personelin park sıkıntısı yaşamaması için açık ve kapalı iki ayrı otopark alanı inşa edildi. Kapalı otopark 3 bin 33 araç, açık otopark ise 220 araç kapasitesine sahip.

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