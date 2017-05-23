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Erdoğan açıkladı: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasdal'a taşınacak

  Özgür ALTUNCU - Taner YENER /İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 184. dönem mezuniyet törenine katıldı.  Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, İstanbul Üniversitesi'nin Çapa'daki...

Erdoğan açıkladı: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasdal'a taşınacak

 

Özgür ALTUNCU - Taner YENER /İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 184. dönem mezuniyet törenine katıldı. 
Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, İstanbul Üniversitesi'nin Çapa'daki mevcut yerinin fiziki ve teknik yetersizliğiyle ilgili şikayetler damgasını vurdu. İlk olarak dönem birincisi Dr. Sevilay Ertürk konuşmasında Çapa ile ilgili şikayetini dile getirdi. Amfilerin yetersizliğinden ve Çapa'daki binanın labirent gibi olmasından şikayet eden Ertürk, " Bu fakültenin hak ettiği değerin bu olmadığına inanıyoruz" dedi. Ertürk, Çapa'daki mevcut binanın yerinde yeniden yapılandırılmasını arzu ettiklerini de sözlerine ekledi. 

DEKAN DA ŞİKAYET ETTİ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahattin Çolakoğlu da konuşmasında "Baktığınız zaman sanki gecekonduda oturuyoruz" sözleriyle Çapa'daki binayla ilgili eleştirisini gündeme getirdi. 

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında bu şikayetlere değinerek Tıp Fakültesi'nin 4 yıl içinde Hasdal'daki yeni yerine taşınacağını söyledi. Erdoğan, " Çapa 110 dönüm bir arazi içerisinde. Hasdal'da 1100 dönüm bir araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis etmiş bulunuyoruz. Bütün bölümleriyle hepsi orada olacak. Bizim bu şehir hastaneleri projesinin bir farklı uygulamasını orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmeti verir hale gelecek. Eğitim, öğrencilerimiz Hasdal'daki yerde, yolun bir tarafından, çaprazda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, diğer tarafta Bezm-i Alem Sağlık Bilimleri yapılacak. Bizim artık ciddi sayıda ve oranda doktora ihtiyacımız var. Öyle zannediyorum ki 4 sene sonra filan, oralar bitecektir. Proje çalışmaları, sağlık bilimlerinde uzman mimarlarla devam ediyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

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