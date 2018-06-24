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Erdoğan'a baba ocağı Güneysu'da yüzde 90.89'luk destek

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90.89'unu aldı.  Güneysu ilçesinde kurulan sandıklarda,...

Erdoğan'a baba ocağı Güneysu'da yüzde 90.89'luk destek

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ana-baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 90.89'unu aldı. 
Güneysu ilçesinde kurulan sandıklarda, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. Güneysulu 9 bin 793 seçmen, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy vermek için sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 9 bin 693’ü, geçerli sayılırken, 100 oy ise geçersiz çıktı. Yüzde 92.15 oranında katılımın olduğu cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a hemşehrileri yüzde 90.89 oranla destek verdi. Muharrem İnce’ye yüzde 5.65, Meral Akşener’e 2.52, Temel Karamollaoğlu’na ise 0.75 oranında oy çıktı.  
Resmi olmayan sonuçlara göre, Güneysulu seçmenler, milletvekili seçimlerinde ise yüzde 79,78 ile AK Parti’ye destek olurken, MHP yüzde 9.33, CHP yüzde 3.85 ve İYİ Parti ise yüzde 2.86 oranında oy aldı.  
Öte yandan 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimde Güneysulu seçmenler, AK Parti’ye yüzde 89,6 oranında destek vermişti. Bu seçimde CHP yüzde 4,9, MHP ise yüzde 3,4 oranında oy almıştı.

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