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Erdemli'de yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı
GENEL 30.01.2020, 12:52
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MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu yaralanan nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl şahin, tedaviye alındı.
Erdemli’nin Yarenler Mahallesi'ndeki evlerine dönen Semiha ve Oğuz Tatar çifti, önlerinde ilerleyen bir kamyonun kuşa çarptığını gördü. Otoyolun Mezitli-Kuyluk bölgesinde durarak yaralı kuşu yanlarına alan Oğuz Tatar, tedavisi için veterinere götürdü. Burada ilk müdahalenin yapıldığı kuşun nesli tükenme tehdidi altındaki kızıl şahin olduğu saptandı. Tatar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü'nü aradı. Kızıl Şahin, tedavisi yapılmak üzere gelen ekiplere teslim edildi. Tatar, "Yaralı kuşu alarak Erdemli’de önce veterinere götürdük ve ilk tedavisini yaptırdık. Sol gözünden darbe aldığı görülüyor. Temennimiz bir an evvel tedavisinin yapılarak doğal yaşamına geri dönmesidir" dedi.
TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, yaralı kuşu Erdemli Şefliği'nde veteriner kontrolünden geçtikten sonra Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne göndereceklerini, bakım ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağını belirtti. Arslan, duyarlı davranışlarından dolayı Tatar ailesine teşekkür etti.
Erdemli’nin Yarenler Mahallesi'ndeki evlerine dönen Semiha ve Oğuz Tatar çifti, önlerinde ilerleyen bir kamyonun kuşa çarptığını gördü. Otoyolun Mezitli-Kuyluk bölgesinde durarak yaralı kuşu yanlarına alan Oğuz Tatar, tedavisi için veterinere götürdü. Burada ilk müdahalenin yapıldığı kuşun nesli tükenme tehdidi altındaki kızıl şahin olduğu saptandı. Tatar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü'nü aradı. Kızıl Şahin, tedavisi yapılmak üzere gelen ekiplere teslim edildi. Tatar, "Yaralı kuşu alarak Erdemli’de önce veterinere götürdük ve ilk tedavisini yaptırdık. Sol gözünden darbe aldığı görülüyor. Temennimiz bir an evvel tedavisinin yapılarak doğal yaşamına geri dönmesidir" dedi.
TEDAVİ SONRASI DOĞAYA BIRAKILACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürü Ömer Arslan, yaralı kuşu Erdemli Şefliği'nde veteriner kontrolünden geçtikten sonra Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne göndereceklerini, bakım ve tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağını belirtti. Arslan, duyarlı davranışlarından dolayı Tatar ailesine teşekkür etti.
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