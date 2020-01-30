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Erdemli'de dev kaya yola düştü (2)
GENEL 30.01.2020, 14:48
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DEV KAYA KALDIRILDI
Mersin'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile gövdesinden ayrılarak yola düşen dev kaya parçası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı. Ekipler, yaklaşık 100 ton olduğu saptanan kayayı kaldırmak için önce iş makineleri ile parçaladı. 45 dakika süren çalışmayla dev kaya yoldan kaldırıldı. Temizleme işleminin ardından yol trafiğe açıldı.
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