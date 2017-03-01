Erdemir'de taşeron işçilerin servis tepkisi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'ndeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Erdemir) çalışan taşeron işçiler, servis hizmetinin kaldırılması kararına tepki gösterdi.

Fabrika girişinde toplanan yaklaşık 200 taşeron işçi, fabrika yönetiminin taşeron işçiler için servis hizmetini kaldırdığını, sadece kadrolu işçilerin servislerden yararlanacağının kendilerine bildirdiğini söyledi. İşçiler, fabrikanın kararına tepki gösterdi. İşçilerden Cevdet Yaman, 1 Mart itibariyle servislerden yararlanamayacaklarının kendilerine iletildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ile görüştük. Kaymakamımız bize destek verdi ve işi takip edeceğini söyledi. Bizim amacımız tüm müteahhit personelde çalışan arkadaşlarımızın servislerden faydalanmasını sağlamak. Biz hepimiz Erdemir’e hizmet ediyoruz ve çoğu arkadaşımız asgari ücretle çalışıyor. Biz bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz."

İşçilerden Ahmet Şen de, 1400 lira asgari ücretle çalıştıklarını, taşeron işçilerin maddi imkanları olmadığını ifade ederek, günlük 10 liradan ayda 300 lira yol parası vermek zorunda kalacaklarını, birçok arkadaşlarının servis olmadığı için işe gelemediğini anlatırken, "Köylerde yarısı mağdur kaldı. Burada toplanan 150-200 kişi kadar en az 150 kişi de işe gelemedi" dedi.

Türk Metal Sendikası’nın kendilerine destek vermesini isteyen taşeron işçiler, sorununun çözülmemesi halinde Cuma günü tekrar toplanacaklarını söyleyerek dağıldı.

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