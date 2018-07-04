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Erdek’te tatilciler, turistik tesislerin yemeklerinden şikayetçi

BALIKESİR’in turistik ilçesi Erdek’te bu sezonun ikinci turizm toplantısı Agrigento Otel’de yapıldı. Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, “Erdek’teki turistik tesislerin mutfaklarından, yemeklerin kalitesizliğinden...

Erdek’te tatilciler, turistik tesislerin yemeklerinden şikayetçi
BALIKESİR’in turistik ilçesi Erdek’te bu sezonun ikinci turizm toplantısı Agrigento Otel’de yapıldı. Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, “Erdek’teki turistik tesislerin mutfaklarından, yemeklerin kalitesizliğinden çok şikayet var” dedi.
Kaymakam Ekrem Çalık’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya turizm işletme sahipleri ilgi göstermedi. Sadece 4 turizm işletmecisinin hazır bulunduğu toplantıya Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Ay, Belediye Meclis üyesi Mehmet Ali Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk ve Erdek Liman Başkanı Cemal Yıldırım katıldı. Toplantıda, Erdek’teki turizmin çeşitlendirilmesi ve daha geniş bir zaman dilimine yayılması ve kalitesinin artırılması için gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Çaltı, toplantıda, Erdek turizminde en çok şikayetin turistik tesislerin mutfaklarından kaynaklandığını söyledi. Çaltı, “Erdekli turizmci, hizmet kalitesinde fark yaratarak kendi müşterisini bulmak zorunda. Erdek’e gelen vatandaşlar, kaldıkları turistik tesislerde en çok mutfaktan, yani yemeklerin kalitesizliğinden şikayet ederken, denetimsizliğe dikkat çekiyorlar. Bazı işletmelerde tuvalet kağıdının bile bulunmadığı şeklinde şikayetler geliyor. Böyle turizm anlayışı mı olur? Eğer turizmde kalite düşerse, turizmci para kazanamaz. Önemli olan, hizmet kalitesini artırıp, müşteri memnuniyeti yaratmaktır. Erdek, ülkemizin iki yıldızlı ilk turistik oteline sahip bulunuyor. İlçe turizmini geliştirmek için öncelikle turizm işletmecileri çaba harcamalı. Erdek, ancak Akdeniz ve Ege sahilleri dolduktan sonra akla geliyor. Turizmin gelişmesi için toplantılar yapıyoruz, ama Erdekli işletmeciler katılmıyor” değerlendirmesini yaptı.

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