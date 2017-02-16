Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...
Dışişleri Bakanlığı: Bağdat'ta bugün düzenlenen bombalı terör saldırısını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Bağdat'taki saldırıyı kınadı
Krasnodar - Fenerbahçe: 1 - 0
Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı
BEYAZIT KAMPÜSÜ ÖNÜNDE GÜVENLİKÇİLERLE ÖĞRENCİLER ARASINDA GERGİNLİK: 6 GÖZALTI
İstanbul Üniversitesi karıştı

Erdek'te sahilde caretta caretta bulundu

BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, sayıları her geçen gün azalan ve koruma altına alınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağlarından biri Paşalimanı'nda karaya vurdu. Paşalimanı Adası'na bağlı Poyrazlı Mahallesi'nde sahilde dolaşan...

Erdek'te sahilde caretta caretta bulundu
BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde, sayıları her geçen gün azalan ve koruma altına alınan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağlarından biri Paşalimanı'nda karaya vurdu.
Paşalimanı Adası'na bağlı Poyrazlı Mahallesi'nde sahilde dolaşan vatandaşlar, kumsalda duran caretta caretta cinsi kaplumbağı farkettiler. İhbar üzerine Paşalimanı Adası Poyrazlı Mahallesi sahiline gelen Jandarma ekipleri kumsala vuran caretta carettayı ilk olarak denize geri bırakmak istediler. Ancak yüzemediği anlaşılan caretta carettayı tekrar kıyıya alan Jandarma ekipleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi (DEKUM) ile irtibata geçtiler. DEKUM görevlileri, jandarma ekiplerine yapması gerekenleri söyleyerek caretta carettayı almak için Erdek'e hareket etti. Jandarma ekipleri tarafından Paşalimanı Adası'ndan Erdek'e gelen yolcu ve araç taşıma gemisi GESTAŞ'a bırakılan caretta carettayı limanda Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.
Erdek'te karaya vuran ve yüzemeyen caretta carettayı teslim alan Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kamyonete koydukları deniz kaplumbağsını, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi'ne teslim edeceği bildirildi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağları Araştırma ve Uyguluma Merkezi'nde tedavisi yapılacak olan caretta caretta daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.