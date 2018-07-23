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Erdek'te denizden bir römork dolusu atık çıktı

BALIKESİR'in turistik ilçesi Erdek'te liman içinde yapılan temizlik çalışmasında denizden, market arabasından sandalyeye, cam şişelerden araç lastiğine bir römork dolusu çöp çıkarıldı. Bandırma Rotary Kulübü, 'Erdek Zamanı Festivali'...

Erdek'te denizden bir römork dolusu atık çıktı
BALIKESİR'in turistik ilçesi Erdek'te liman içinde yapılan temizlik çalışmasında denizden, market arabasından sandalyeye, cam şişelerden araç lastiğine bir römork dolusu çöp çıkarıldı.
Bandırma Rotary Kulübü, 'Erdek Zamanı Festivali' kapsamında sualtı temizliği etkinliği düzenledi. Erdek Dalış Kulübü ile işbirliğinde liman içinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasına 8 dalgıç katıldı. Sahilde çay bahçelerinin önünde başlayan çalışmada dalgıçlar, dip taraması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada denizden market arabası, araç lastiği, cam şişeler, sandalye, tabak, bıçak gibi bir römorku dolduran atık çıkarıldı.
Bandırma Rotary Kulübü üyesi Erdoğan Çıkrıkçı, 8 dalgıçla yaptıkları sualtı temizliği çalışmasında ciddi bir kirlilikle karşılaştıklarını söyledi. Amaçlarının kirlilik konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ancak bu sırada ciddi bir temizlik de yaptıklarını ifade eden Çıkrıkçı, "Bu arada deniz dibinden çıkardığımız bir market arabası da bizi çok şaşırttı. Yine çok sayıda bıçak, kaşık, tabak, pet şişe, araç lastiği ve sandalye çıkardık. Bizler, temiz ve insana saygılı bir kentte yaşamak istiyoruz. Yaşadığımız ortam ve denizlerimizi temiz tutmalıyız" dedi.

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