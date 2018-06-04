Erdek'te 5 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.Erdek-Bandırma karayolunun 9'uncu kilometresindeki kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama yapan Sezer Doğan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, karşıdan gelen Uğur Öztürk yönetimindeki 10 ABR 77 plakalı kamyonete çarptı. Sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek, Mert Elma'nın kullandığı mermer yüklü 10 JB 844 plakalı TIR'a çarparak devrilmesine neden oldu. Daha sonra ise arkadan gelen 1'i kamyonet 2 araç da kaza yapan araçlara çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan sürücüler Uğur Öztürk, Mert Elma, Hakan Yardım, Sezer Doğan ve Yağmur Melek Durmuş, ambulanslar ile Erdek ve Bandırma devlet hastanelerine kaldırıldılar. Erdek-Bandırma karayolunun uzun süre trafiğe kapanmasına neden olan kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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