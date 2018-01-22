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Erciyes’e ulaşıma tipi engeli

KAYSERİ’de okulların tatile girmesi ile birlikte ilginin daha da arttığı kayak tesislerinin bulunduğu Erciyes Dağı’nda ulaşım tipi nedeniyle aksadı. Güvenlik güçleri etkili olan tipi nedeniyle dağa çıkışlara öğle saatlerinden itibaren...

Erciyes’e ulaşıma tipi engeli
KAYSERİ’de okulların tatile girmesi ile birlikte ilginin daha da arttığı kayak tesislerinin bulunduğu Erciyes Dağı’nda ulaşım tipi nedeniyle aksadı. Güvenlik güçleri etkili olan tipi nedeniyle dağa çıkışlara öğle saatlerinden itibaren izin vermedi.
Erciyes Dağı'nda etkili olan tipi nedeniyle öğleden sonra tesislerin bulunduğu bölgeye ulaşım sağlanamadı. Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte tatilcilerin ilgi gören Erciyes’e giderken birçok araç, yoğun tipi nedeniyle görüşmesafesinin azaldığı ve kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazaralar yaptı. Polis ve jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri ile birlikte kazaya karışan araçlar çekicilerle birlikte dağ yolundan kontrollü şekilde taşındı. Güvenlik güçleri yol boyunca sürücüleri uyararak, geri dönmelerini istedi. Ekipler, tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Erciyes’e geçişlere izin vermedi. Diğer yandan polis ve jandarmanın yanı sıra  AFAD ekipleri de dağ yolunda mahsur kalan araçlara müdahale edip, vatandaşlara yardımcı oldu.
ERCİYES'TE ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Erciyes'te hafta sonu ziyaretçi rekoru kırıldığı ifade edildi. Buna göre  Erciyes'i hafta sonu yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı. Bu yöndeki yoğunluk ulaşıma da yansıdı ve hafta sonu uzun araç kuyrukları ortaya çıktı. Erciyes’te gece kayağının başladığı da ifade edilirken, pistlerin ışıklandırılmasıyla birlikte akşam saat 21.00’e kadar kayak yapılabildiği belirtildi. Bu yöndeki uygulamanın sömestri tatili süresince de devam edeceği kaydedildi.

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