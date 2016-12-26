Erciyes’de naylonlu kayma keyfi

ERCİYES kayak merkezi hafta sonlarının yanı sıra hafta içi de dolup taşıyor. 2 bin 200 metredeki Tekir Yaylası'nda günübirlikçiler kayak kiralama yerine, kızak ve naylonla kaymayı tercih ediyor.

Konaklama tesisleri, günübirlik ziyaretler ve kıyafet, kayak ile kızak kiralama konusunda Türkiye'nin en ekonomik kış sporları merkezi olarak tanımlanan Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 1 metreye, hava sıcaklığı ise 10 dereceye ulaşınca, pistler ve mekanik tesisler doldu. Erciyes dağına gelen ve kayak yapmayı bilmeyen gençler, edindikleri naylonlar ve poşetlerle kaymanın keyfini çıkardı.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, IOS ve Andoid tabanlı akıllı telefonlar ile artık cep telefonlarından takip edilebilecek. 'Erciyes Mobil' programı çerçevesinde Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler hava, pist, yol durumu, bilet fiyatları, otel bilgileri, kayak merkezleri ve etkinlikler gibi konularda bilgi sahibi olabilecek.

HER GÜN 50 BİN MAİL GÖNDERİLİYOR

Erciyes A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Erciyes'le ilgili internet ve sosyal medyayı kullanmaya gayret ediyoruz. Web sitemiz, facebook sayfamız, twitter adresimiz var. Ayrıca, her gün toplam 50 bin turizmci ve kayakçıya mail göndererek bilgileri paylaşıyoruz. Bu aşamalardan sonra, hayatın vazgeçilmez unsuru olan akıllı telefonlara da bilgileri aktardık. 6 aylık çalışma sonucunda Erciyes Mobil'i hazırladık.''



FOTOĞRAFLI