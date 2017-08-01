Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5 kişi hakim karşısında
Büyükerşen'e saldırı ile ilgili 5...
 Darbeye girişiminin en kritik davası; Akıncı Üssü başlıyor
 Darbeye girişiminin en kritik davası;...
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevi bıraktı
Diyanet İşleri Ekrem Keleş'e emanet
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar etti
Silivri Emniyet Müdürü makamında ihtihar...

Erciyes Zafer Kurultayı'na bu yıl da izin çıkmadı

KAYSERİ Valiliği, Erciyes Dağı'nda bu ayın ilk pazar günü düzenlenmesi planlanan 'Erciyes Zafer Kurultayı'na yine  izin vermedi. Tertip komitesi başkanı Necip Dinçer, her şeye rağmen Erciyes’te olacaklarını söyledi. Erciyes Zafer...

Erciyes Zafer Kurultayı'na bu yıl da izin çıkmadı
KAYSERİ Valiliği, Erciyes Dağı'nda bu ayın ilk pazar günü düzenlenmesi planlanan 'Erciyes Zafer Kurultayı'na yine  izin vermedi. Tertip komitesi başkanı Necip Dinçer, her şeye rağmen Erciyes’te olacaklarını söyledi.
Erciyes Zafer Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, kurultayın düzenlenmesine OHAL kapsamında, ülkenin içinde bulunduğu durum gerekçesiyle Valilikçe izin verilmediğini söyledi. Dinçer, şöyle dedi:
"Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ülkesini sevmek ve dünya Türklüğüne ses olmak isteyen samimi ülkücülerin Başbuğları'nın emaneti olan Erciyes Türk Kurultayı’na sahip çıkmalarına mani olmak isteyen zihniyetin baskısı ile izin almamız engellenmiş, bir araya gelip Türk Dünyası'nın ve Türkiye’nin problemlerini yüksek sesle haykırmamıza mani olmuşlardır."
Dinçer, Kerkük’teki referandumu, Suriye’deki oldu bittiyi, Türk düşmanlarını kırmızı halılarda kimlerin karşılayıp- karşılamadığını tekrar suratlarına vuracaklarını anlatırken, "Bir eli Rabialı, diğer eli bozkurta çevrili olanların ülke ve ülkücüleri soktukları sıkıntının yüzlerine vuracağını anlayan, Türk kelimesini kullanmaktan imtina edenler ve onun esiri olup saray hamisi kesilenlerin Başbuğu Alpaslan Türkeş’in banisi olduğu Türk Kurultayına izin vermeyerek Başbuğlarını ülkücülere unutturmaya çalışan, bulundukları makamı ülkücü Türk milliyetçilerine karşı faaliyet gösteren bir kurum haline getirenler, bilsin ki ülkücüler Türk azimli ve kararlı bir şekilde dünkü yeminlerine sadık kalarak son nefeslerine kadar mücadelelerini verecek. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
Tüm engelleme ve yasaklara rağmen pazar günü Erciyes’te emanete sahip çıkmak için kurultay alanında olacaklarını belirten Necip Dinçer, “Türkiye’nin her bölgesinden ve dünyada Türk’ün yaşadığı her ilden arayan kardeşlerim; kurultaya izin vermeyen ve verdirmeyenler bizlerin gönüllerine kilit vuramaz. Biz yine Erciyes’teyiz, yine orada olacağız. Tek başıma da olsam Erciyes’te emanete sahip çıkmak için orada olacağım. O kurultayı yüreğime kurup kimse olmasa da dağa taşa haykıracağım” dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314