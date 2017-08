Erciyes Zafer Kurultayı'na bu yıl da izin çıkmadı

KAYSERİ Valiliği, Erciyes Dağı'nda bu ayın ilk pazar günü düzenlenmesi planlanan 'Erciyes Zafer Kurultayı'na yine izin vermedi. Tertip komitesi başkanı Necip Dinçer, her şeye rağmen Erciyes’te olacaklarını söyledi.Erciyes Zafer Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, kurultayın düzenlenmesine OHAL kapsamında, ülkenin içinde bulunduğu durum gerekçesiyle Valilikçe izin verilmediğini söyledi. Dinçer, şöyle dedi:"Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da ülkesini sevmek ve dünya Türklüğüne ses olmak isteyen samimi ülkücülerin Başbuğları'nın emaneti olan Erciyes Türk Kurultayı’na sahip çıkmalarına mani olmak isteyen zihniyetin baskısı ile izin almamız engellenmiş, bir araya gelip Türk Dünyası'nın ve Türkiye’nin problemlerini yüksek sesle haykırmamıza mani olmuşlardır."Dinçer, Kerkük’teki referandumu, Suriye’deki oldu bittiyi, Türk düşmanlarını kırmızı halılarda kimlerin karşılayıp- karşılamadığını tekrar suratlarına vuracaklarını anlatırken, "Bir eli Rabialı, diğer eli bozkurta çevrili olanların ülke ve ülkücüleri soktukları sıkıntının yüzlerine vuracağını anlayan, Türk kelimesini kullanmaktan imtina edenler ve onun esiri olup saray hamisi kesilenlerin Başbuğu Alpaslan Türkeş’in banisi olduğu Türk Kurultayına izin vermeyerek Başbuğlarını ülkücülere unutturmaya çalışan, bulundukları makamı ülkücü Türk milliyetçilerine karşı faaliyet gösteren bir kurum haline getirenler, bilsin ki ülkücüler Türk azimli ve kararlı bir şekilde dünkü yeminlerine sadık kalarak son nefeslerine kadar mücadelelerini verecek. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.Tüm engelleme ve yasaklara rağmen pazar günü Erciyes’te emanete sahip çıkmak için kurultay alanında olacaklarını belirten Necip Dinçer, “Türkiye’nin her bölgesinden ve dünyada Türk’ün yaşadığı her ilden arayan kardeşlerim; kurultaya izin vermeyen ve verdirmeyenler bizlerin gönüllerine kilit vuramaz. Biz yine Erciyes’teyiz, yine orada olacağız. Tek başıma da olsam Erciyes’te emanete sahip çıkmak için orada olacağım. O kurultayı yüreğime kurup kimse olmasa da dağa taşa haykıracağım” dedi.

FOTOĞRAFLI