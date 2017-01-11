Erciyes yolu tipiden kapandı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes yolu, tipi nedeniyle kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor. Gece dağda mahsur kalan 70 kayaksever, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Erciyes A.Ş. tesislerinde bir süre misafir edildi.Erciyes'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, Hisarcık, Hacılar ve Develi'den dağa ulaşımı sağlayan yollar kapandı. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de Erciyes'e çıkan yolları keserek, araçların geçişine izin vermiyor.Dün dağa çıkan ve akşam saatlerinde kente dönmek isteyen pek çok kişi de tipi nedeniyle dağda mahsur kaldı. Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, dün 70 kişilik bir grupla kayak yapmak için Erciyes'e çıktıklarını, akşam olmadan da dağdan inmek inmek istediklerini, ancak araçların Hisarcık yolu üzerinden kent merkezine hareket etmelerinden kısa bir süre sonra tipiye yakalandıklarını ve yolda mahsur kaldıklarını bildirdi.Yılmaz, ''Çok aşırı bir tipi vardı ve göz gözü görmüyordu. Yolda ilerlemeye çalışan bazı araçlar kaymış ve yoldan çıkmıştı. Karayolları ekipleri yolu açmak için uğraştılar ancak aşırı tipi nedeniyle açılan yol, hemen tekrar kapandı. Ekiplerin yardımıyla tekrar kayak merkezine döndük ve 70 kişiyi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Erciyes A.Ş. tesislerinde misafir ettik. Saat 24.00 sıralarında yolun açıldığı bilgisi üzerine, kent merkezine indik. Ancak devam eden tipi yüzünden gecenin ilerleyen saatlerinde dağ yolu yeniden kapandı ve ekipler hala yolu açmaya çalışıyorlar'' dedi.Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bayar Özsoy da, kent merkezinde kar yağışı olmamasına karşılık, ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu ve özellikle Sarız, Pınarbaşı, Develi ve Yahyalı ilçelerindeki mahalle ile köylerin yollarının sık sık kapandığını bildirdi. Özsoy, ''Erciyes yolunda sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Ancak Erciyes yolu, Karayolları'nın sorumluluğunda. Orada dün akşam bizim 'kütükleme' diye tabir ettiğimiz tipi oluşmuş. Kütükleme, dağdaki kar kütlelerinin aşırı rüzgarla yola savrulması, yığılmasıdır. Bu durumda kar küreme ve yol açma araçları da çok zorlanır ve yolu açmak daha uzun zaman alır'' diye konuştu.

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