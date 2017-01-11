Erciyes yolu tipiden kapandı (2)

HİSARCIK VE DEVELİ YOLLARI AÇILDI

Erciyes Dağı'na ulaşımı sağlayan 3 yoldan Hisarcık ve Develi yolları, ekiplerin çalışmaları ve tipinin etkisini kaybetmesiyle açılırken, Hacılar ilçesinden dağa çıkan yol ise tipinin bu bölgede etkili olması ve buzlanma nedeniyle halen kapalı bulunuyor.

Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, gece saatlerinde yol açma çalışmalarını inceledi. Ekici, Erciyes Kayak Merkezi ile Hacılar ilçesi arasında bulunan yolda dün akşam ve gece saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan onlarca araç ve vatandaşın, Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, AFAD ve 112 ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldığını söyledi. Karayolları ekiplerinin, Hacılar dağ yolundaki açma, temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

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