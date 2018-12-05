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Erciyes, yeni sezona hazırlanıyor

KAYSERİ, () - TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezona hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, kış sezonunu...

Erciyes, yeni sezona hazırlanıyor

KAYSERİ, () - TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezona hazır hale getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, kış sezonunu aralık ayının ortasına kadar açmayı planladıklarını söyledi. 
Erciyes'te, kış sezonu için planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, ilgili daire başkanları ile Erciyes A.Ş., Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, jandarma ve AFAD yöneticileri katıldı. Toplantıda sezon boyunca sorun yaşanmaması için alınabilecek tedbirlerle ilgili konular görüşüldü. Her yıl sezon başında Erciyes'te sahası olan kurumların yöneticilerinin bir araya gelmesiyle kışa hazırlık toplantısı yaptıklarını belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, şunları söyledi: 
"Kışın meydana gelebilecek problemlerle ilgili sezon başında tedbirler aldık. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve jandarma Erciyes'e yoğun hizmet veriyor. Milyonlara ulaşan sayıda insanların bir bölgede bulunması asayişten sağlığa birçok konuda hizmet gerektiriyor. Bu toplantıda görev taksimatı yapıp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Erciyes'e tüm devlet kurumlarımız sahip çıkıyor ve herkes bütün gayretini göstererek Erciyes'e gelen misafirlerimizin huzur içinde keyifli zaman geçirmesi için çalışıyor. Artık Erciyes'te tüm dünyadan çok yoğun turist misafir etmeye başladık. Dolayısıyla bu durum bizi alt ve üst yapıyla ilgili hizmetler konusunda daha fazla teyakkuza geçiriyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin döndüklerinde buradan güzel bahsetmeleri için çalışıyoruz."

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