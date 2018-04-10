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Erciyes Üniversitesi kantininde Türk bayrağı indirildi iddiası

ERCİYES Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantininde, iddiaya göre asılı olan Türk bayrakları indirilerek kaldırıldı. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, olaya tepki göstererek, ''Bu olay yanlışlıkla, kazara gibi ifadelerle...

Erciyes Üniversitesi kantininde Türk bayrağı indirildi iddiası
ERCİYES Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantininde, iddiaya göre asılı olan Türk bayrakları indirilerek kaldırıldı. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, olaya tepki göstererek, ''Bu olay yanlışlıkla, kazara gibi ifadelerle geçiştirilmeyecek kadar vahim bir olaydır. Kimse sabrımızı test etmesin gibi cümleler kurmayacağız. Taşan sabrımız önünde kimsenin duramayacağını herkes bilsin. Üniversiteleri ne olduğu bilinmeyen, vatan hainlerinin insafına terk etmeyeceğiz'' dedi. Üniversite yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlatılarak, kantinin kapatıldığını açıkladı.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantininde, iddiaya göre bu sabah, üniversitedeki bazı öğrenciler kantindeki Türk bayrağının kaldırılmasını istedi. İşletmeci de bayrakları kaldırdı. Bunun üzerine Ülkü Ocakları, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde toplanandı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, burada bir açıklama yaptı:
Çolak, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kantininde Türk bayrağının indirildiğini belirterek, "Bir yanda bölücü mihraklara karşı Türk bayrağı dalgalansın diye topyekun mücadele edilirken, diğer yanda Anadolu’nun kalbinde, Kayserimizde şanlı bayrağımıza el uzatılmıştır. Ay yıldızlı bayrak uğrunda şehitler diyarı olan şehrimizde, bayrak indirme fikrinin dahi beyinlerde oluşması ihanettir. Bu fikrin eyleme dökülmüş olması artık bardağı taşırmıştır. İlim yuvası dediğimiz Erciyes Üniversitesi’nden açıkça söylüyorum; el uzatılan şanlı bayrağımızı ülkücüler yerden alacak ve daha yükseğe asacaktır. Bu uğurda karşımıza çıkan her engeli yıka yıka ilerleyeceğimiz herkes tarafından iyi bilinmelidir. Bu memleket henüz Türk bayrağı indirilecek kadar sahipsiz kalmamıştır. Bu olay “yanlışlıkla, kazara” gibi ifadelerle geçiştirilmeyecek kadar vahim bir olaydır. “Kimse sabrımızı test etmesin” gibi cümleler kurmayacağız. Birileri tahrik dolu eylemleri ile Ülkücü hareketi kaosun aktörü olarak göstermek istemektedir. Herkesi tekrar uyarıyorum; Bir anlık öfkeyle hareket etmeyeceğimiz gibi yapılanları da asla unutmayacağız ” dedi. Basın açıklamasının ardından üniversitedeki teşkilatı uyaran Çolak, kimsenin tahrike gelmemesini, öğrencilerin yalnızca dersleri ile ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde dağıldı.
Bu arada Erciyles Üniversitesi Rektörlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, kantinin kapatıldığını ve gerekli incelemenin ardından suç duyurusunda bulunabileceklerini kaydetti.

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