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Erciyes'te yılbaşı yoğunluğu
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni yıla sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistin gelmeye başladığı Erciyes'te oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Kış turizminin gözde kayak...
GENEL 22.12.2019, 12:15
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni yıla sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistin gelmeye başladığı Erciyes'te oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Erciyes'te, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgeye gelemeye başladı. Hafta içi Polonyalı turist kafilesi charter sefer ile kente gelirken, önümüzdeki hafta içi de Ukrayna, Belarus, ve Rusya'dan turistlerin kente geleceği öğrenildi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Erciyes'te oteller de yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te kış sezonun başlamasıyla, insanların bölgeye geldiğini söyleyerek, "Erciyes'te bulunan otellerimizin her birinde farklı farklı yılbaşı faaliyetleri var. Yılbaşı için biz kendi üzerimize düşen hazırlıklarımızı yaptık. Yılbaşı için gece kayağı yapmak mümkün. Günler öncesinden otellerimiz rezervasyon almaya başlamıştı. Yılın son günü otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100 olmuştur" dedi.
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Erciyes'te, yılbaşını kutlamak isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgeye gelemeye başladı. Hafta içi Polonyalı turist kafilesi charter sefer ile kente gelirken, önümüzdeki hafta içi de Ukrayna, Belarus, ve Rusya'dan turistlerin kente geleceği öğrenildi. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Erciyes'te oteller de yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te kış sezonun başlamasıyla, insanların bölgeye geldiğini söyleyerek, "Erciyes'te bulunan otellerimizin her birinde farklı farklı yılbaşı faaliyetleri var. Yılbaşı için biz kendi üzerimize düşen hazırlıklarımızı yaptık. Yılbaşı için gece kayağı yapmak mümkün. Günler öncesinden otellerimiz rezervasyon almaya başlamıştı. Yılın son günü otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100 olmuştur" dedi.
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