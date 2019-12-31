Erciyes'te yılbaşı akşamı 'gece kayağı'

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, yerli ve yabancı turistler yılbaşı akşamında gece kayağı yaptı.Erciyes Kayak Merkezinde bulunan yerli ve yabancı turistler, yılbaşı akşamını gece kayağı yaparak geçirdi. Erciyes'in zirvesinden inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Kayakseverler Erciyes'te müzik eşliğinde eğlendi. Yerli ve yabancı turistler soğuk havada varillerin içerisinde yakılan ateşle ısındı.