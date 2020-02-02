Flaş HaberTrabzonspor - Fenerbahçe: 2-1
Son Dakika
Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk
GENEL 02.02.2020, 13:24
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde aileler, sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak, değerlendirdi.
Türkiye'nin dört bir yanından sömestrde Kayseri'ye gelen tatilciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yarıyıl tatilinde, 2 bin 200 rakımlı kayak merkezinde, 1200 yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. 34 pistin bulunduğu kayak merkezindeki yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Aileler, sömestr tatilinin son gününü çocuklarıyla birlikte kayak yaparak, değerlendirdi. Teleferiğe binmek isteyenler ise metrelerce kuyruk oluşturdu.
Türkiye'nin dört bir yanından sömestrde Kayseri'ye gelen tatilciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yarıyıl tatilinde, 2 bin 200 rakımlı kayak merkezinde, 1200 yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. 34 pistin bulunduğu kayak merkezindeki yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Aileler, sömestr tatilinin son gününü çocuklarıyla birlikte kayak yaparak, değerlendirdi. Teleferiğe binmek isteyenler ise metrelerce kuyruk oluşturdu.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Trabzonspor
|19
|38
|4. Fenerbahçe
|20
|37
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|20
|33
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|20
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|20
|19
|15. Antalyaspor
|20
|18
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|20
|35
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Adana Demirspor
|20
|31
|5. Keçiörengücü
|20
|29
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|20
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Fatih Karagümrük
|20
|27
|11. Giresunspor
|19
|27
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|20
|15
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|25
|73
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|25
|49
|4. Chelsea
|25
|41
|5. Sheffield United
|25
|36
|6. M. United
|25
|35
|7. Wolverhampton
|25
|35
|8. Tottenham
|24
|34
|9. Everton
|25
|33
|10. Newcastle
|25
|31
|11. Southampton
|25
|31
|12. Arsenal
|24
|30
|13. Crystal Palace
|25
|30
|14. Burnley
|24
|30
|15. Brighton
|25
|26
|16. Bournemouth
|25
|26
|17. Aston Villa
|25
|25
|18. West Ham
|25
|24
|19. Watford
|25
|23
|20. Norwich City
|25
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|49
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Valencia
|22
|37
|5. Getafe
|21
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Granada
|22
|30
|11. Osasuna
|21
|28
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Real Valladolid
|22
|25
|15. Deportivo Alaves
|21
|23
|16. Eibar
|21
|23
|17. Mallorca
|22
|18
|18. Celta de Vigo
|22
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|22
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016