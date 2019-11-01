Erciyes'te teleferikte kurtarma tatbikatı

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen tatbikata, Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Turkuaz Arama Kurtarma ve 112 sağlık ekiplerinden oluşan 60 kişi katıldı. Senaryo gereği, 2 teleferikte mahsur kalan 4 kişi Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik Arama ve Kurtarma ekipleri ile JAK ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Tatbikat sonrası konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bütün teleferiklerimiz, karlama sistemlerimiz ve sahada kış ile yaz turizminde kullanmış olduğumuz teknik ekipmanlarımız gayet yeterli. Tabii ki en son teknolojiyi kullansak da biz Erciyes A.Ş. olarak negatif durumlara hazır olmaya ve bütün kazalara karşı tedbirli olmaya gayret ediyoruz" dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçilerin herhangi bir aksilikle karşılaşmaması için çalıştıklarını kaydeden Cıngı, "Bu ekibimiz, teleferiklerde bulunan misafirlerimizi sağlıklı ve problemsiz bir şekilde tahliye etmek için özel eğitim aldı. Burada asayişin sağlanması ve gelen misafirlerin huzurlu zaman geçirmesi için jandarmamız görev yapıyor. Bunun dışında 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

