Erciyes'te kar yağışı

TÜRKİYE''nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te sabah başlayan yağış ile birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Dünya Snowborad Kupası yarışlarının yapılacağı Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Kayak Merkezi yetkilileri, kar yağışının sürdüğünü, havanın açık ve kayak yapmaya elverişli olduğunu bildirdi. Erciyes'in Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bugün, kar yağışının da güzel bir sürpriz olduğunu kaydeden yetkililer, sporcuları ve kayakseverleri Erciyes'e beklediklerini ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri de Erciyes'te ve il genelinde kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini, hava sıcaklığının ise sıfır derece olarak tahmin edildiğini bildirdi. Hava sıcaklığının, güneyden gelen ılık hava akımı nedeniyle Pazar gününden itibaren bölgede yükseleceği ve hafta içerisinde 10 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.