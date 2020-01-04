Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

2200 rakımlı, toplam 1200 yatak kapasiteli Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonunda tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Yabancı turistlerin yanında çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu. Erciyes'te otellerin tamamı doldu. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak antrenörü Veysel Değirmenci, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, "Erciyes, Türkiye'nin yüksek rakımlı dağlarından birisidir. Çok çeşitli pistlerimizin olduğu Erciyes'te kayak tutkunları burayı tercih ediyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde taleplerin yoğun olduğunu görüyoruz. Yurtdışından da turistlerin buraya yoğun talep ettiğini görüyoruz" dedi.

