Erciyes'te dağcılar, çığ nedeniyle zirveye ulaşamadı

KAYSERİ'de '7'nci Uluslararası Erciyes Kış Tırmanışı'nda aralarında İran ve Çin'den gelenlerin de bulunduğu 108 dağcı, çığ tehlikesi nedeniyle 3 bin 916 metrelik zirveye ulaşamadan döndü.Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Hakan Özdemir, 4-5 Şubat tarihlerinde Erciyes Dağı’nda yapılan uluslararası tırmanışa Türkiye'nin bütün illeri ile İran ve Çin'den de dağcıların katıldığını söyledi. Özdemir, "Kış faaliyetleri çok zorludur. Soğuk, rüzgar, kar gibi bir çok doğal etkenle mücadele etmenin yanında teknik malzemelerin de kullanılması gerekir" dedi.Tırmanışa katılacak dağcıların, 4 Şubat Cumartesi günü Erciyes Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü Kamp ve Eğitim Merkezinde toplandıklarını ve saat 13.00'te 2 bin 550 rakımlı Çobanini Kamp Alanına hareket edildiğini bildiren Özdemir, tırmanışla ilgili şunları anlattı:"Cumartesi günü saat 15.00'te kamp alanına ulaşıldı ve çadırlar kuruldu. Saat 17.00'de yapılan teknik toplantıda, rota, kullanılacak teknik malzemeler ve tırmanış sırasındaki hareket tarzları hakkında bilgi verildi. Pazar günü saat 03.30'da zirve için 108 dağcı ile hareket edildi. Hava tahminleri öğleye kadar açık göstermesine rağmen yoğun kar yağışı altında tırmanış başladı. Kar yağışı, tırmanış süresince devam etti. Yumuşak karda oldukça yoğun efor harcayan dağcılar, daha sonra başlayan tipi ile mücadele etti. Sol kulvardan Hörgüçkayası'nın sağına geçildiği sırada, çığ tehlikesinin büyük olduğu anlaşıldı ve 3 bin 800 metreden ekibi riske atmamak adına dönüş kararı aldık. Dağcıların tamamı, saat 12.00'de Çobanini Kamp Alanı'na ulaştı ve oradan da Tekir Bölgesine hareket edildi. Misafir sporcularımıza katılım belgelerini verdik ve uğurladık."

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