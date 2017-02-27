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Erciyes'te 6 saat mahsur kaldı

KAYSERİ'de Erciyes Dağı Hisarcık Mahallesi Eski Kale Mevkii'nde bulunan bir vadide 6 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen 19 yaşındaki Orhan Karagöz'ün macera için tek başına dağda gezdiği belirlendi. Kurtarıldıktan sonra...

Erciyes'te 6 saat mahsur kaldı
KAYSERİ'de Erciyes Dağı Hisarcık Mahallesi Eski Kale Mevkii'nde bulunan bir vadide 6 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen 19 yaşındaki Orhan Karagöz'ün macera için tek başına dağda gezdiği belirlendi. Kurtarıldıktan sonra ERÜ Hastanesi'nde kontrol amaçlı muayeden geçirilen bordo bereli asker olmayı çok isteyen Karagöz'ün, macera için vadiye indiği belirlendi.
Dün saat 19.00 sıralarında Erciyes Dağı yakınlarında bulunan bir vadide mahsur kalan lise mezunu, Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi Germir Mahallesi'nde oturan işsiz Orhan Karagöz, operasyon başlamadan önce nereden yuvarlandığı belli olmayan taş nedeniyle ölümden döndü. Cep telefonundan imdat çağrısında bulunan Karagöz, UMKE, AFAD ve Turkuaz Kurtarma Ekipleri tarafından 6 saat süren operasyon sonucu kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden Karagöz, "Sizler olmasaydınız ölürdüm" dedi. Aksilik nedeniyle böyle bir olayın meydana geldiğini anlatan Karagöz, "Kurtulmak için vadiye inmem gerektiğini düşündüm. Daha dik yamaç olunca inemedim. Tekrar çıkmak istedim ama, çıkamadım" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Dağı'na giden Karagöz'ün, tarifeli otobüs seferiyle öğleden sonra Hisarcık Mahallesi Taşmekan yakınlarında otobüsten indiği ve 'Macera olsun' diye Eski Kale Vadisi'ne giderken özel kıyafet ve ayakkabısının da bulunmaması nedeniyle yaklaşık 2 bin metre yükseklikte 6 saat boyunca uçurum kenarında kurtarılmayı beklediği anlaşıldı.
Bordo bereli asker hayali olan gençle ilgili meydana gelen olayla ilgili polisin rapor tuttuğu, yapılacak soruşturma sonucu Kabahatlar kanuna göre para cezası alabileceği ifade edildi. AFAD yetkilileri de bu tür solo yürüyüş ve tırmanışlarda ilgili yerlere güzergah bilgisi verilmesi ve gerek polis gerekse jandarmadan izin alınmadan böylesi eylemlerde bulunulmamasını konusunda uyarıda bulundu.

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