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Erciyes, Snowkite Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, ()- ERCİYES Kayak Merkezi, 22- 25 Mart tarihleri arasında, Snowkite Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Son yılların popüler sporu kiteboard yarışlarına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden, 35 sporcu...

Erciyes, Snowkite Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, ()- ERCİYES Kayak Merkezi, 22- 25 Mart tarihleri arasında, Snowkite Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Son yılların popüler sporu kiteboard yarışlarına Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden, 35 sporcu katılacak.
Tekir, Develi ve Hacılarkapı'daki Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından onaylanan pistler, kar kalınlığı, doğası ve sunduğu yüksek standartlarla 3 yıllır uluslararası birçok yarışmaya ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde Snowkite (paraşütlü kayak) Dünya Kupası düzenlenecek. Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA), hem denizde, hem de dağlarda yapılabilen, son yılların popüler sporu kiteboard için bu yıl ilk kez Snowkite Dünya Kupası serileri düzenledi. 26-28 Ocak’da Reschensee’de (İtalya)  başlayan, 14- 18 Şubat’ta Roccaraso’da (İtalya) devam eden Snowkite Dünya Kupası serisinin final etabı, Erciyes Develi Kapı'da yapılacak organizasyonla son bulacak. 
ERCİYES'TE PARAŞÜTLÜ KAYAK DÜNYA'DA İZLENECEK
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahit Cıngı, dünyaca bilinirlik sahibi birbirinden değerli 10 ülkeden 35 sporcunun katılacağı şampiyonanın final etabı boyunca, tüm gözlerin Erciyes’te olacağını söyledi. Cıngı ''Final etabında yarışmanın tüm disiplinleri olan cross racing (rota yarışı), long distance (uzun mesafe yarış) ve 80 kilometrelik dayanıklılık etabı cross country formula GPS ile dünya şampiyonları Erciyes’te belli olacak. Volkanik bir dağ olan Erciyes, çok fazla ağaç olmaması, coğrafi yapısı ve düzenli rüzgar akışı sebebi ile dünyadaki en iyi snowkite lokasyonlarından bir tanesi olarak bu muhteşem finale ev sahipliği yapacak. Uçurtma sörfü olarak adlandırılan kiteboard’ın uçurtması; snowboard ve kayak ekipmanları ile birleştiğinde, rüzgarlı dağların zirvesinde eşsiz bir aksiyon deneyimi yaşatırken, izleyicide de görsel şölen etkisi uyandırıyor'' dedi

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