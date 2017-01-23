Erciyes, hafta sonu 100 bin kişiyi ağırladı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, hafta sonunda 100 bin kayaksever geldi.Erciyes, kayakseverlerin tatil tercihlerinden biri oldu. Erciyes'e gösterilen ilgi, yeni rekorları da beraberinde getirdi. 2016 yılı Şubat ayında hafta sonu 80 bin ziyaretçi ile kırılan rekor, bu hafta sonu tarih oldu. 22 Ocak Pazar günü 60 bin ziyaretçi ile bir günde en fazla ziyaretçi rakamına ulaşılırken, 21 Ocak Cumartesi günü gelen 40 bin ziyaretçiyle birlikte hafta sonunda ziyaretçi sayısı 100 bini buldu. Böylece hafta sonu Erciyes'te iki ayrı ziyaretçi rekoru birden kırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geçen yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes'te geçen yılın aynı dönemine göre rakamların hemen hemen ikiye katlandığını vurgulayan Başkan Çelik, 3.5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi. Erciyes'teki yatırımlar, konaklama durumu gibi konularda açıklamalar yapan Çelik, Erciyes'teki konaklama tesislerinin doluluk oranının yüzde 100'lere, şehirdeki otellerdeki doluluk oranının ise yüzde 80'lere ulaştığını belirtti.Başkan Mustafa Çelik, Erciyes'te pistleri ve tesisleri de gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretçilere konuk olan ve onlarla birlikte çay içerek sohbet eden Çelik, Erciyes'le ilgili düşünceleri sordu ve yapılan yatırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bir kayakseverin, İstanbulluların Uludağ yerine Erciyes'e gelmeye başladığını belirtmesi üzerine, Erciyes'in önemli bir özelliğini vurgulayan Çelik, Erciyes'in dünyanın en yakın kayak merkezi olduğunu belirtti. Başkan Çelik, uçakla havaalanına inen kayak severlerin yarım saatte Erciyes'e gelerek kayak yapmaya başlayabileceklerini kaydetti.

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