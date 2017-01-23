Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Erciyes, hafta sonu 100 bin kişiyi ağırladı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, hafta sonunda 100 bin kayaksever geldi. Erciyes, kayakseverlerin tatil tercihlerinden biri oldu. Erciyes'e gösterilen ilgi, yeni rekorları da beraberinde getirdi. 2016 yılı Şubat ayında...

Erciyes, hafta sonu 100 bin kişiyi ağırladı
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, hafta sonunda 100 bin kayaksever geldi.
Erciyes, kayakseverlerin tatil tercihlerinden biri oldu. Erciyes'e gösterilen ilgi, yeni rekorları da beraberinde getirdi. 2016 yılı Şubat ayında hafta sonu 80 bin ziyaretçi ile kırılan rekor, bu hafta sonu tarih oldu. 22 Ocak Pazar günü 60 bin ziyaretçi ile bir günde en fazla ziyaretçi rakamına ulaşılırken, 21 Ocak Cumartesi günü gelen 40 bin ziyaretçiyle birlikte hafta sonunda ziyaretçi sayısı 100 bini buldu. Böylece hafta sonu Erciyes'te iki ayrı ziyaretçi rekoru birden kırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geçen yıl 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes'te geçen yılın aynı dönemine göre rakamların hemen hemen ikiye katlandığını vurgulayan Başkan Çelik, 3.5 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi. Erciyes'teki yatırımlar, konaklama durumu gibi konularda açıklamalar yapan Çelik, Erciyes'teki konaklama tesislerinin doluluk oranının yüzde 100'lere, şehirdeki otellerdeki doluluk oranının ise yüzde 80'lere ulaştığını belirtti.
Başkan Mustafa Çelik, Erciyes'te pistleri ve tesisleri de gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretçilere konuk olan ve onlarla birlikte çay içerek sohbet eden Çelik, Erciyes'le ilgili düşünceleri sordu ve yapılan yatırımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bir kayakseverin, İstanbulluların Uludağ yerine Erciyes'e gelmeye başladığını belirtmesi üzerine, Erciyes'in önemli bir özelliğini vurgulayan Çelik, Erciyes'in dünyanın en yakın kayak merkezi olduğunu belirtti. Başkan Çelik, uçakla havaalanına inen kayak severlerin yarım saatte Erciyes'e gelerek kayak yapmaya başlayabileceklerini kaydetti. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55