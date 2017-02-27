Erciyes'de dağcılık kış gelişim kampı etkinliği

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından Erciyes Dağında düzenlenen iki haftalık kış gelişim- eğitim kampı sona erdi. Kampı başarıyla tamamlayan dağcılar, kar-buz etkinliklerine katılma hakkını elde etti.

Dağcılık Federasyonu eğiticilerinden Bitlis bölgesi dağcısı Adem Gül, çeşitli bölgelerden gelen dağcıları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi. Gül, ''Yaz temel eğitim kampından sonra, kış gelişim ve eğitim kampımızı Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylasında kurduğumuz çadırlarda yaptık. Kamp çalışmaları sırasında kar çukuru, inglo, kar mağarası gibi barınma yerleri yaptık. Karda emniyet seistemleri, ileri karda yürüme teknikleri, kış dağcılığının püf noktaları gibi konularda uygulamalı eğitim yaptık. Ardından da sporcularımızı yazılı ve sözlü sınavdan geçirdik. Bu aşamaları geçen dağcılarımız kar-buz yürüyüş ve tırmanışlarına katılabilme şansını elde etti. bu sporcularımıza buzulda kramponla tırmanış ve kazmayı profesyonelce şansı da verildi'' dedi.



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