Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...
Başbakan Yıldırım'dan ilginç dolar yorumu: 4 lirayı gördü 3.60'e indi
Yıldırım: Bu sistem babanın oğulla...
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti

Erciyes'de dağcılık kış gelişim kampı etkinliği

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından Erciyes Dağında düzenlenen iki haftalık kış gelişim- eğitim kampı sona erdi. Kampı başarıyla tamamlayan dağcılar, kar-buz etkinliklerine katılma hakkını elde etti. Dağcılık Federasyonu eğiticilerinden...

Erciyes'de dağcılık kış gelişim kampı etkinliği
TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu tarafından Erciyes Dağında düzenlenen iki haftalık kış gelişim- eğitim kampı sona erdi. Kampı başarıyla tamamlayan dağcılar, kar-buz etkinliklerine katılma hakkını elde etti.
Dağcılık Federasyonu eğiticilerinden Bitlis bölgesi dağcısı Adem Gül, çeşitli bölgelerden gelen dağcıları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi. Gül, ''Yaz temel eğitim kampından sonra, kış gelişim ve eğitim kampımızı Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylasında kurduğumuz çadırlarda yaptık. Kamp çalışmaları sırasında kar çukuru, inglo, kar mağarası gibi barınma yerleri yaptık. Karda emniyet seistemleri, ileri karda yürüme teknikleri, kış dağcılığının püf noktaları gibi konularda uygulamalı eğitim yaptık. Ardından da sporcularımızı yazılı ve sözlü sınavdan geçirdik. Bu aşamaları geçen dağcılarımız kar-buz yürüyüş ve tırmanışlarına katılabilme şansını elde etti. bu sporcularımıza buzulda kramponla tırmanış ve kazmayı profesyonelce şansı da verildi'' dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.