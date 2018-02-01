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Erciyes Dağı'nda gece kayağı

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı'nda, pistlerdeki gündüz yoğunluğu gece de yaşanmaya başladı. Kış sezonu boyunca her hafta sonu, sömestir tatili boyunca ise her gece düzenlenen gece kayağı etkinliğine...

Erciyes Dağı'nda gece kayağı
TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezi Erciyes Dağı'nda, pistlerdeki gündüz yoğunluğu gece de yaşanmaya başladı. Kış sezonu boyunca her hafta sonu, sömestir tatili boyunca ise her gece düzenlenen gece kayağı etkinliğine tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murnat Cahit Cıngı, toz karı ile ünlü Erciyes Dağı'ndaki 4 ayrı merkezde pistlerin gündüzleri sömestir tatili nedeniyle de tıklım tıklım dolduğuna dikkat çekerek, ''Gündüz yoğunluğundan kaçanlar veya gündüz işte olup gece kayak yapmak isteyenler için özellikle Tekirkapı'daki, 2 bin 200 metredeki Tekir yaylasının oteller bölgesindeki pisti geceleri  aydınlatıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’nin en gelişmiş kış sporları merkezi haline gelen Erciyes'te, kayak severlere gece-gündüz demeden kesintisiz kayak yapma imkânı sunuyoruz. Ülkemizin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen dağda yapılan yaklaşık 1 milyon TL’lik yeni yatırımlarla, Tekir Kapı bölgesinde bulunan piste döşenen 22 ışıklandırma direği ile gece aydınlatması sağlıyoruz.. Erciyes’te gece boyunca çalışan mekanik tesisler sayesinde, tatilciler sömestrin tadını doyasıya çıkarıyor'' dedi.

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