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Ercişli öğrenciler kayak sporuyla tanıştı

VAN'ın Erciş İlçesi'nde Kaymakamlık ve Belediye tarafından yürütülen 'Geleceğimizi Kucaklıyoruz' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayak merkezine götürüldü. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi tarafından...

Ercişli öğrenciler kayak sporuyla tanıştı
VAN'ın Erciş İlçesi'nde Kaymakamlık ve Belediye tarafından yürütülen 'Geleceğimizi Kucaklıyoruz' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri kayak merkezine götürüldü.
Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi tarafından yürütülen 'Geleceğimizi Kucaklıyoruz' projesi kapsamında Çelebibağı Selvihan, Yukarı Işıklı Kadir Rezzan Has ile Haydarbey ilk ve ortaokulu öğrencileri, Van'ın Gevaş İlçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'ne götürüldü. Programa Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Şube Müdürü Hasan Keleş, Gevaş İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehdi Tekçe ve Erciş Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Hikmetullah Yiğit katıldı. İlk kez kayak sporu ile tanışan öğrenciler burada gönüllerince eğlendi. Programa katılan öğrencilere Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar tarafından da kışlık kazak ve mont hediye edildi.
Çocukların ülkenin geleceği olduğunu söyleyen Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüreklerine, devletimizin ve milletimizin sıcaklığını yerleştirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 250 öğrencimize bu imkanları yaşattık. Bin öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah geleceğimiz de çocuklarımızın yüzü gibi aydınlık olacak" dedi.

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