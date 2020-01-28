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Erciş'ten depremzedeler için yardım gönderildi
GENEL 28.01.2020, 14:47
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VAN’ın Erciş ilçesinde, AFAD ve Kızılay'ın yaptığı organizasyonla Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere kuru gıda, battaniye, temizlik malzemesi ve muhtelif gıdalar gönderildi.
23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen iki büyük depremle sarsılan Van'ın Erciş ilçesinde, Belediye, Verenel Derneği ve İyilik-Der tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada 1833 koli hazırlandı. içinde kuru gıda, battaniye, temizlik malzemesi ve muhtelif gıdaların bulunduğu koliler, 2 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, her zaman için depremzedelerin yanında olacaklarını belirterek, "2011 depremini yaşamış bir kentin evladı olarak biz biliriz ki Elazığ üşürse, Erciş’te üşür, Malatya üşürse Erciş'te üşür, bunu bildiğimiz için biz de dedik ki bu büyük deryada biz de bir damla olabilmek için ne yapabiliriz. Kızılayımızın, AFAD'ın riyasetinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bütün milletimizin evlatları ile bir araya gelerek biz de bu davada olmak istedik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.
23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen iki büyük depremle sarsılan Van'ın Erciş ilçesinde, Belediye, Verenel Derneği ve İyilik-Der tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada 1833 koli hazırlandı. içinde kuru gıda, battaniye, temizlik malzemesi ve muhtelif gıdaların bulunduğu koliler, 2 kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, her zaman için depremzedelerin yanında olacaklarını belirterek, "2011 depremini yaşamış bir kentin evladı olarak biz biliriz ki Elazığ üşürse, Erciş’te üşür, Malatya üşürse Erciş'te üşür, bunu bildiğimiz için biz de dedik ki bu büyük deryada biz de bir damla olabilmek için ne yapabiliriz. Kızılayımızın, AFAD'ın riyasetinde, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve bütün milletimizin evlatları ile bir araya gelerek biz de bu davada olmak istedik. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.
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