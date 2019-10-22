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Erciş'te yüksek kesimlere kar yağdı
VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine sonbaharda kar yağdı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oldu. Erciş iilçe merkezinde iki gündür aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken,...
GENEL 22.10.2019, 12:57
VAN'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine sonbaharda kar yağdı, ilçe merkezinde ise yağmur etkili oldu.
Erciş iilçe merkezinde iki gündür aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, yöre sakinleri, karın zamanından önce yağmasının bu yıl kış mevsiminin çetin geçeceğine işaret ettiğini belirtti.
Erciş iilçe merkezinde iki gündür aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, yöre sakinleri, karın zamanından önce yağmasının bu yıl kış mevsiminin çetin geçeceğine işaret ettiğini belirtti.
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|8
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|8
|12
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|8
|11
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|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
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|8
|7
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|8
|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
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|10
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|4
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|O
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|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
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|9
|17
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|16
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|9
|16
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|9
|14
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|9
|13
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|9
|13
|11. Levante
|9
|11
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|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
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|9
|11
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|9
|10
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|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
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|9
|2