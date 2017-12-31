Erciş'te sıcak kışta sahilde piknik keyfi 

VAN'ın Erciş ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını fırsat bilenler açık alanlara çıkıp piknik yaptı. Sahil yolunda yürüyüş yapanlardan kimisi de kitap okumayı tercih etti.

Erciş'te kış mevsiminde kapalı alanlarda oturanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle açık alanları tercih etti. 2017 yılının son gününü tam bir yaz havasında geçiren Ercişliler, Sahilkent Mahallesi'nde bulunan sahil yolunda piknik yaparak vakit geçirdi. Kış mevsiminde havanın sıcak olmasına çok şaşırdıklarını belirten vatandaşlar, önceki yıllarda soğuktan evlerinden dışarı çıkamazken, 2017 yılının son gününde sıcak havayı fırsat bilip aileleriyle birlikte piknik yaptıklarını söyledi.

Sahil yolundaki sıcak havada kimi vatandaş yürüyüş yapıp stres atarken, kimisi de kitap okumayı tercih etti.



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