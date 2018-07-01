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Erciş'te Kadın ve Aile Plajı'nın açılışı yapıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), () - VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan ve yaz sezonu için düzenlemesi yapılan Kadın ve Aile Plajı'nın açılışı yapıldı. Erciş’e 10 kilometre uzaklıkta bulunan, Van Gölü kıyısındaki...

Erciş'te Kadın ve Aile Plajı'nın açılışı yapıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), () - VAN'ın Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan ve yaz sezonu için düzenlemesi yapılan Kadın ve Aile Plajı'nın açılışı yapıldı.
Erciş’e 10 kilometre uzaklıkta bulunan, Van Gölü kıyısındaki 28 dönümlük arazide, Erciş Belediyesi ve Kaymakamlığı tarafından geçen yıl yaptırılan Kadın ve Aile Plajı'nda, bu yıl da yaz sezonu için son düzenleme yapılarak, hizmete verilmeye başlandı. Plajın açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Soyunma kabinleri, duş yerleri, tuvaletler ve çeşmeler bulunan plaj için kent sakinleri, Kaymakam Yaşar’a teşekkür etti.
Plajın açılışında konuşan Yaşar, "Geçen yıl yoğun bir dönem geçirdik. Bu yıl yoğunluğun çevre il ve ilçeler tarafından da katılımla daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Buranın, Türkiye'nin diğer tatil beldelerinden hiçbir farkı yok. Bu plaj haftanın 2 günü kadınlara hizmet verecek. Belediye araçları ücretsiz taşıma hizmete verecek. Herkesin tatil yapabileceği bir yer" dedi.
Çevre il ve ilçelerden gelenler de gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını söyledi. 

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