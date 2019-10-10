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Erciş'te çocuklar sinema TIR'ında film izledi
VAN’ın Erciş ilçesinde öğrencilerin sinema ile buluşmasını sağlamak için ‘Sinema TIR'ı’ getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Erciş Kaymakamlığı işbirliğiyle ilçeye getirilen TIR’da film gösterimi...
GENEL 10.10.2019, 15:38
VAN’ın Erciş ilçesinde öğrencilerin sinema ile buluşmasını sağlamak için ‘Sinema TIR'ı’ getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Erciş Kaymakamlığı işbirliğiyle ilçeye getirilen TIR’da film gösterimi gerçekleştirildi.
Erciş Tenzile Ana İlkokulu bahçesinde kurulan TIR'da 6-11 yaş arası çocuklar için film gösterimi düzenlendi. Etkinlikte sinema ile tanışmamış çocuklara ulaşılması hedeflenirken, 5 gün sürecek etkinlik boyunca şehir merkezine uzak olan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsis ettiği minibüslerle ilçeye getirilecek. Film gösterimini öğrencilerle birlikte İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de izledi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, etkinlik kapsamında 5 bin öğrenciyi sinema ile buluşturmak istediklerini belirterek, "Çocukların gözlerine baktığımızda o samimiyeti, mutluluğu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde Erciş'te daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.
İlk defa sinema ile buluşan bazı öğrencilerde yaşadıkları mutluluğu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.
Erciş Tenzile Ana İlkokulu bahçesinde kurulan TIR'da 6-11 yaş arası çocuklar için film gösterimi düzenlendi. Etkinlikte sinema ile tanışmamış çocuklara ulaşılması hedeflenirken, 5 gün sürecek etkinlik boyunca şehir merkezine uzak olan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsis ettiği minibüslerle ilçeye getirilecek. Film gösterimini öğrencilerle birlikte İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek de izledi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, etkinlik kapsamında 5 bin öğrenciyi sinema ile buluşturmak istediklerini belirterek, "Çocukların gözlerine baktığımızda o samimiyeti, mutluluğu görüyoruz. Bundan sonraki dönemde Erciş'te daha güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.
İlk defa sinema ile buluşan bazı öğrencilerde yaşadıkları mutluluğu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.
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