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Erciş'e yılın ilk karı yağdı
GENEL 24.01.2020, 11:31
VAN’ın Erciş ilçesine yılın lk karı yağdı. Daha önceki yıllarda yoğun karın etkili olduğu ilçede, kar yağışı vatandaşları sevindirdi.
Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Önceki yıllarda yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede beklenen kar, vatandaşları sevindirdi. Kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar ve bazı yetişkinler, kar topu oynayarak eğlendi.
Van kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Önceki yıllarda yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede beklenen kar, vatandaşları sevindirdi. Kar kalınlığı 15 santime ulaşırken, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar ve bazı yetişkinler, kar topu oynayarak eğlendi.
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