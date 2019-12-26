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Erciş'e sokak hayvanları için kulübeler gönderildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, sağlık çalışanı Ayşe Yıldız'ın sosyal medya hesabından sokak köpekleri için başlattığı kampanya yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü. Hayvanseverlerin kargo ile gönderdiği kulübeler barınağa...

GENEL 26.12.2019, 16:13
Erciş'e sokak hayvanları için kulübeler gönderildi
VAN'ın Erciş ilçesinde, sağlık çalışanı Ayşe Yıldız'ın sosyal medya hesabından sokak köpekleri için başlattığı kampanya yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü. Hayvanseverlerin kargo ile gönderdiği kulübeler barınağa konarak sokak köpeklerine sıcak yuva oldu.
İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak görev yapan Ayşe Yıldız, sosyal medya hesabından sokak hayvanlarının barınma ihtiyacı için kampanya başlattı. Dikkat çeken kampanyaya Türkiye'nin bir çok ilinin yanı sıra, yurt dışından da destek geldi. Ercişli lise öğrencilerinin 10 kulübe yaparak destek verdiği kampanyaya ayrıca hayvanseverler de kargo ile 20 kulübe göndererek sahip çıktı. Kulübeler, ilçe belediyesinin tahsis ettiği bin metrekarelik alanda kurulan hayvan barınağına yerleştirildi.
Sağlık çalışanı Ayşe Yıldız, sokak hayvanları için sosyal medya hesabında başlattığı kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirterek şöyle konuştu: "Kampanyaya hayvanseverler duyarsız kalmadı. Yurt içi ve yurt dışından bir çok hayvansever telefonla beni arayarak sokak hayvanları için yardımda bulunacağını söyledi. Hayvanseverlerin kargo ile gönderdikleri köpek barınakları ilçemize ulaştı. Bu konuda Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun da büyük destekleri oldu. Belediyeye ait bir araziyi sokak köpekleri için tahsis etti. Etrafı çitlerle çevrilen alanda iki bölümden oluşan hayvan barınağı inşa ettirdi. Biz de kulübeleri birleştirip buraya koyduk. Bu konuda bizlere destek olan hayvansever takipçilerimize ve ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum."
İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ise gelen 20 kulübenin yanı sıra öğrencilerin de sokak hayvanları için 10 kulübe yaptığını belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yapılan köpek kulübelerin etrafını çitlerle muhafaza altına alarak modern bir hayvan barınağı yaptık. İlçede ilk kez yapılan bir çalışma oldu. Dünyada sadece insanların yaşamadığını, bütün canlıların yaşama hakkına saygı göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız. Bu düşünceyi gelecek kuşaklara da aktarmamız çok önemli" dedi.

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