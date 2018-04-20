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Ercan Vuralhan son yolculuğuna uğurlandı

 Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL,() SİRKECİ'DE boğazından bıçaklanarak öldürülen eski Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sirkeci'de geçtiğimiz...

Ercan Vuralhan son yolculuğuna uğurlandı

 Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL,()
SİRKECİ'DE boğazından bıçaklanarak öldürülen eski Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Sirkeci'de geçtiğimiz Çarşamba günü boğazından bıçaklanarak öldürülen Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'nden öğle saatlerinde alınarak Levent Camii'ne getirildi. Cenazeye Vuralhan'ın eşi Bengü Vuralhan ve yakınları katıldı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman da çelenk gönderdi.

"DAHA ÖNCEDE TEHDİT EDİLİYORMUŞ" 
Cenaze töreni öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ercan Vuralhan'ın avukatı Hıdır Delipınar" Daha önce tehdit ediliyormuş anladığım kadarıyla. Evraklar yakalanmış, peçete üzerinde şu kadar para alırsam vereceğim yazılıymış. Alamayınca öldürdüler. Koruması olay yerindeymiş. Bakan özel görüşme yapacağı için 5 dakikalığına korumasını uzaklaştırmış. Zanlının ifadesi öyleymiş. 45 yaşlarında bir kızı var. Kızının olaydan haberinin olmadığını biliyorum" dedi.
Cenazesinin sahipsiz kalmadığını belirten Hıdır Delipınar "Cenazesi sahipsiz kalmadı. Eşi devamlı oradaydı. Eniştesi oradaydı. Ben eski bakanın uzun yıllardır avukatlığını yapıyorum. İnsani olarak çok iyi bir insandı. Maddi sıkıntıları yoktu. Zanlının ismini ilk defa duydum. Tanımıyorum. Ercan Vuralhan bakanlığı bıraktığında özel şirketlere bilgi danışmanlığı yapıyordu" dedi.
Vuralhan'ın cenazesi öğle vakti  kılınan cenaze namazının ardından resmi tören ile defnedilmek üzere Üsküdar'da bulunan Nakkaştepe Mezarlığına götürüldü.

fotoğraflı

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